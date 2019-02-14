0553 313 94 23

Sorunlar birinci elden dinlendi

Düzce Üniversitesi’ndeki şeffaf ve katılımcı yönetim kültürü gereği Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde de düzenli olarak gerçekleştirilen Açık Kapı Günlerinde mensuplar, Başhekim Prof.

14 Şubat 2019 Perşembe 09:41
Sorunlar birinci elden dinlendi

Düzce Üniversitesi’ndeki şeffaf ve katılımcı yönetim kültürü gereği Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde de düzenli olarak gerçekleştirilen Açık Kapı Günlerinde mensuplar, Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ile bir araya gelmeye devam ediyor.


Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Açık Kapı uygulamasının Şubat ayı programını, Hastanenin Başhekimlik makamında gerçekleştirdi.


Düzce Üniversitesi Hastanesi’ndeki 9. Açık Kapı Gününe katılan mensupların öneri ve şikayetlerini dinleyen Başhekim Prof. Dr. Balbay, kendisine iletilen konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak katılımcıları bilgilendirdi. Her ay vatandaşlar ve mensupların artan katılımıyla devam eden Açık Kapı Günlerinin, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde verilen sağlık hizmeti hakkında düşünceleri öğrenme ve sorunlara paydaşların gözünden bakabilme imkanı sağladığını vurgulayan Prof. Dr. Balbay, sunulan öneri ve şikayetlerin kendilerine liderlik yaptığını dile getirdi.


Hasta ve çalışan odaklı düşünen kurumlarının, bu yönde doğru kararlar alabilmesi açısından her görüşe ihtiyaç duyduğunun altını çizen Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, her ayın ilk Cuma günü istişarede bulunmak üzere tüm paydaşları makamına davet etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 09:41
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü PKK'ya şafak baskını! Gözaltılar var
    1. Terör örgütü PKK'ya şafak baskını!..
    2. Bozbey : Stadyumun ismini Bursalı ve..
    3. Karabük’te 5 kişi sobadan zehirlendi
    4. Hadi’yi Alex de Souza sunacak
    5. Ford Motor İngiliz siyasetçileri..
    6. (Özel) İş umudu turşu bidonunda
    7. Narkotik timleri ekipleri çalışması
    8. TCMB'den repo ihalesi
    9. Alman ekonomisi, resesyona girmekten..
    10. Kartal’da çöken bina ile ilgili..
    11. İlaç fiyatlarına yeni düzenleme
    12. Yıldız Holding, Sürdürülebilirlik..
    13. Okçulukta hedef Dünya Şampiyonası
    14. Siirt’te çocuk ve gençlerin..
    15. Musabeyli birinciliğe doymuyor
    16. Ege mobilyası tasarımla katma değer..
    17. Vakıf Katılım 91. şubesini Osmaniye’de..
    18. Katil damatlar
    19. Şahin: "Muğla Arısını gelecek..
    20. ATO turizmde Ankara’nın potansiyelini..
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?