0553 313 94 23

Sorumlusu bulunmayan kantin

Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Okulunda hayata geçirilen ‘Kantin Size Emanet, Size Güveniyoruz’ projesi çerçevesinde öğrenciler sorumlusu bulunmayan kantinden alışveriş yapıyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:01
Sorumlusu bulunmayan kantin

Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Okulunda hayata geçirilen ‘Kantin Size Emanet, Size Güveniyoruz’ projesi çerçevesinde öğrenciler sorumlusu bulunmayan kantinden alışveriş yapıyor.


Dolabın üzerine ‘Kantin Size Emanet, Size Güveniyoruz’ yazısını asan okul yönetimi, öğrencilere sorumlusu bulunmayan kantinden kasaya parayı bırakarak istediğini alabilme olanağı sağlıyor. Öğrenciler, ders aralarında kantine giderek sırayla alışveriş yapıp, kendi elleriyle paralarını kasaya bırakıyorlar ve gerekirse üstünü yine kendileri alıyorlar. Okulda öğretmenler, ailelerin emaneti olan çocuklara sadece öğrenmeleri gereken dersleri değil, dürüstlük ve emanet kavramlarını da öğretiyorlar.


Okulun öğrencilerinden Selen Güler, kantin uygulamasının öğrenciler için sorumluluk duygularının geliştirilmesi için yapılmış bir proje olduğunu belirterek, bu uygulamadan son derece memnun olduğunu söyledi.


Elif Oruk ise BİLSEM’de müzik dersi aldığını belirterek, akıl oyunları derslerinden de istifade ettiğini söyledi. Kantin uygulamasına da değinen Elif Oruk, “Burada öğretmenlerimiz bize güvendikleri ve inandıkları için sorumluluğumuzu ve para değerlerini öğretmek için ‘Kantin Siz Emanet’ projesini uyguladılar. Burada öğrenciler gelip istediklerini alıyorlar. Zaten öğrencilerin eksik para bırakacaklarını zannetmiyorum” diye konuştu.



“Öğrencilerimize güvendik ve karşılığını da görüyoruz”


Okulun İngilizce Öğretmeni Gamze Kuzu ise proje sayesinde öğrencilere güvendiklerini somut olarak göstermek istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:


“Bu projede çocukların sorumluluk duygularını biraz harekete geçirmek istedik. Onlara güvendiğimizi göstermek istedik. Öğrenciler geliyor ve ne almak istiyorsa kendisi hesaplıyor, buradaki kasaya kendi ücretini bırakıyor. Para üstü olursa da kendisi alıyor, biz hiçbir şekilde karışmıyoruz. Projeyi başlatalı yaklaşık üç ay oldu. Bu sürede maddi olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yani nasıl bırakıyorsak, hesap o şekilde çıkıyor. Öğrencilerimize güvendik ve karşılığını da görüyoruz. Sorumluluk duygusunu geliştirmek açısından örnek bir proje olduğunu düşünüyorum. Keşke diğer okullarımızda da olsa. Eminim çocuklar için güzel sonuçları olacaktır.”



“Projenin ana fikri, iyi birer insan yetiştirmek”


BİLSEM Müdür Yardımcısı Murat Bilgiç de projenin ana fikrinin iyi birer insan yetiştirmek olduğunu söyledi. Bilgiç, “Toplumda doktorları veya mühendisleri yetiştirebiliriz, ama iyi birer insan yetiştiremiyoruz. Bu çalışmayla ve projeyle biz aslında öğrencilerimizin bu duygularını da ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Böylece öğrencilerimiz yetiştikleri alanda sorumluluklarını bilen ve geleceğe yön verebilecek bireyler olmasını istiyoruz. Projemizin çıkış noktası sadece bu kadar. Öğrencilerimiz ilk haftada uyum sağladılar. Öğrencilerimiz, öğretmenlerini veya kantinci görmedikleri zaman kendileri alıp vermeye başladılar. Biz ilk başta telkinlerimizi çok az yaptık. Baktık ki işler yürüyor, bir daha telkinde bulunmadık. Öğrenciler kendileri afişlerden de okudukları bilgilerle kantini işletmeye devam ettiler” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:01
  1. bilim
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tüketici güven endeksi Şubat ayında azaldı
    1. Tüketici güven endeksi Şubat ayında..
    2. Kilis’te Belediye Başkanlığı için 8..
    3. Yoğun sis, TEM’de görüş mesafesini 30..
    4. Villa cinayetinin zanlısı ikinci kez..
    5. 11 yaşında kitap yazdı, gelirini..
    6. Soğuk havada, sıcak su ile..
    7. Genç girişimciler OSMEK’te yetişiyor
    8. Eski başhekimden örnek bağış
    9. Yeditepe Dilek Ödülleri, 7. kez..
    10. Kocaeli'de kültür-sanat
    11. Piyasa güne artı rezervle başladı
    12. Giresun turizmi macera parkıyla..
    13. "FETÖ'nün inkar stratejisi, üst aklın..
    14. Doğu illeri için buzlanma ve çığ..
    15. Sağlık Bakanlığı’ndan Beytüşşebap’a..
    16. BBP’nin merakla beklenen aday..
    17. Kayseri’ye ’Yılın Mutlu Şehri’ ödülü
    18. Adalet Bakanı Gül: "FETÖ'nün yönetici,..
    19. Büyükşehir’den ihtiyaç sahibi 2 bin..
    20. FETÖ sanıklarına hapis cezası
    21. Baroların insan hakları merkezleri..
    22. Adalet Bakanı Gül: "(FETÖ'nün inkar..
    23. Dokunsalar yıkılacak, mahalleli..
    24. İstanbul Şehir Hatları, sis nedeniyle..
    25. ‘Palto Film Günleri’ başladı
    26. FETÖ’nün ’A5’ kodu ile fişlediği..
    27. Kimlik kartlarında parmak izi AB’de..
    28. Van’da Cem Adrian rüzgarı
    29. Aksaray’da 125 kursiyere kaz ve ördek..
    30. Günlük ciroları 400 bin TL! Hepsi..
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı