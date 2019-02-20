Sorumlusu bulunmayan kantin

Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Okulunda hayata geçirilen ‘Kantin Size Emanet, Size Güveniyoruz’ projesi çerçevesinde öğrenciler sorumlusu bulunmayan kantinden alışveriş yapıyor.

Dolabın üzerine ‘Kantin Size Emanet, Size Güveniyoruz’ yazısını asan okul yönetimi, öğrencilere sorumlusu bulunmayan kantinden kasaya parayı bırakarak istediğini alabilme olanağı sağlıyor. Öğrenciler, ders aralarında kantine giderek sırayla alışveriş yapıp, kendi elleriyle paralarını kasaya bırakıyorlar ve gerekirse üstünü yine kendileri alıyorlar. Okulda öğretmenler, ailelerin emaneti olan çocuklara sadece öğrenmeleri gereken dersleri değil, dürüstlük ve emanet kavramlarını da öğretiyorlar.

Okulun öğrencilerinden Selen Güler, kantin uygulamasının öğrenciler için sorumluluk duygularının geliştirilmesi için yapılmış bir proje olduğunu belirterek, bu uygulamadan son derece memnun olduğunu söyledi.

Elif Oruk ise BİLSEM’de müzik dersi aldığını belirterek, akıl oyunları derslerinden de istifade ettiğini söyledi. Kantin uygulamasına da değinen Elif Oruk, “Burada öğretmenlerimiz bize güvendikleri ve inandıkları için sorumluluğumuzu ve para değerlerini öğretmek için ‘Kantin Siz Emanet’ projesini uyguladılar. Burada öğrenciler gelip istediklerini alıyorlar. Zaten öğrencilerin eksik para bırakacaklarını zannetmiyorum” diye konuştu.

“Öğrencilerimize güvendik ve karşılığını da görüyoruz”

Okulun İngilizce Öğretmeni Gamze Kuzu ise proje sayesinde öğrencilere güvendiklerini somut olarak göstermek istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu projede çocukların sorumluluk duygularını biraz harekete geçirmek istedik. Onlara güvendiğimizi göstermek istedik. Öğrenciler geliyor ve ne almak istiyorsa kendisi hesaplıyor, buradaki kasaya kendi ücretini bırakıyor. Para üstü olursa da kendisi alıyor, biz hiçbir şekilde karışmıyoruz. Projeyi başlatalı yaklaşık üç ay oldu. Bu sürede maddi olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yani nasıl bırakıyorsak, hesap o şekilde çıkıyor. Öğrencilerimize güvendik ve karşılığını da görüyoruz. Sorumluluk duygusunu geliştirmek açısından örnek bir proje olduğunu düşünüyorum. Keşke diğer okullarımızda da olsa. Eminim çocuklar için güzel sonuçları olacaktır.”

“Projenin ana fikri, iyi birer insan yetiştirmek”

BİLSEM Müdür Yardımcısı Murat Bilgiç de projenin ana fikrinin iyi birer insan yetiştirmek olduğunu söyledi. Bilgiç, “Toplumda doktorları veya mühendisleri yetiştirebiliriz, ama iyi birer insan yetiştiremiyoruz. Bu çalışmayla ve projeyle biz aslında öğrencilerimizin bu duygularını da ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Böylece öğrencilerimiz yetiştikleri alanda sorumluluklarını bilen ve geleceğe yön verebilecek bireyler olmasını istiyoruz. Projemizin çıkış noktası sadece bu kadar. Öğrencilerimiz ilk haftada uyum sağladılar. Öğrencilerimiz, öğretmenlerini veya kantinci görmedikleri zaman kendileri alıp vermeye başladılar. Biz ilk başta telkinlerimizi çok az yaptık. Baktık ki işler yürüyor, bir daha telkinde bulunmadık. Öğrenciler kendileri afişlerden de okudukları bilgilerle kantini işletmeye devam ettiler” diye konuştu.