'Sorumluluk Sahibi Müslümanlar İçin 14 Mayıs Rehberi'

Oy kullanmak bir vecibedir.

Oy kullanmayan kimse sorumluluktan kurtulmuş olmaz. Bilakis aleyhine bir delil edinmiş olur. Zira Peygamberimiz (sav)’in “Sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle değiştirsin……..” şeklindeki meşhur hadisi şerifi bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. Bunun yanında ‘emri bi’l maruf nehy-i ani’l münker’ ‘iyiliği emretme kötülüğe engel olma’ konusuyla bağlantılı olarak burada birçok delil zikredilebilir.

Oy kullanmamak aynı zamanda ‘bizi kim yönetirse yönetsin, âlim de olsa zalim de olsa bizim için farketmez’ demektir. Dolayısıyla bu durum zulme-haksızlığa sessiz kalma anlamı taşır. Halbuki ‘zulme rıza zulümdür’ hadîs-i şerifi mucibince sorumluluk sahibi bir Müslümanın zulme rıza göstermesi düşünülemez. ‘Ortada zulüm nerede’ diye sorulacak olursa, cevaben denir ki: Zalim yönetici demek zulüm demek, haksızlık demektir. Aynı zamanda Hakk’a taraftar olmayan kişi de batılın tarafında kabul edilir. Hakk’la batılın karşı karşıya kaldığı bir yerde bir Müslümanın sessiz kalması, batıla yani zulme, haksızlığa destek anlamına gelir. Akl-ı selim sahibi bir Müslüman için de böyle bir şey düşünülemez. Dolayısıyla oy kullanmak hem dinî, hem de millî bir görevdir.

2. Oy kullanmak bir nimettir.

Etrafımızda diktatörlükle, zulümle yönetilen ülkelere baktığımız zaman, oy kullanmanın ne kadar önemli bir nimet olduğunu daha rahat anlayabiliriz. Fakat aynı zamanda her nimet bir külfeti de beraberinde getirir. Her imkan aynı zamanda bir imtihan demektir. “Sonra o gün her nimetten sorulacaksınız” (Tekasür,8) ayeti kerimesi ‘oy verme’ nimetinden de sorguya çekileceğimizi açıkça ortaya koymaktadır. Oy kullanıp kullanmadığımız ve kimlere oy vererek destek verdiğimiz, kıyamet günü bir soru olarak mutlaka karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla akılllı bir Müslümanın günlük, geçici, duygusal ve dünyevî gayelerle değil; sorumluluğunun farkında olarak ve ulvî gayelerle Ahiretini düşünerek hareket etmesi hem elzem hem de Ahiretteki kurtuluşu için en sâlim yoldur.

3. Sorumluluk şuuru taşıyan bir Müslüman olarak daima kendimize şu soruyu sormalıyız. “Ben nasıl hareket edersem kıyamet günü hesabım daha kolay olur?” Bu husus her amelimiz için geçerlidir. Fakat bu soruyu burada sadece 14 Mayıs seçimleri özelinde birkaç açıdan ele alacağız.

Öncelikle eğer önümüzdeki 14 Mayıs seçimlerinde karşımıza gelecek oy pusulasında II. Abdülhamit ve Recep Tayyib Erdoğan’ın isimlerinin bulunduğu bir oy pusulası bulunsaydı, fazla söze gerek kalmaz, herkesin Müslümanların halifesi konumunda olan II. Abdülhamid’i seçmesi gerekirdi. Zaten böyle bir durumda Tayyip Erdoğan da aday olamazdı. Fakat seçim günü önümüze sadece Erdoğan ve diğer üç adayın isminin bulunduğu bir pusula verecekler. (Diğer üç adayın birbirinden fazla bir farkı olmadığı için onları diğer üç aday olarak değerlendiriyoruz.) Ve bizden bu dört aday arasından birisini seçmemiz istenecek. Yani oy pusulasında Sultan Fatih’in veya II. Abdülhamid’in isimlerinin bulunduğu bir listeyle karşılaşmayacağız. İşte bu durumda İslâm fıkhının temel kuralları yani ‘küllî kâideler’ bize bu konuda rehberlik ediyor. Bu kâidelerden birisi şudur: “Bir şey tamamen elde edilemiyorsa tamamen de terk edilemez.” Bir diğer kâide de şudur: “Zarar imkan nisbetinde (bi kaderi’l-imkan) giderilir.’ Yani ortada bir zarar varsa ve bu zarar tamamen ortadan kaldırılamıyorsa, imkanlar elverdiği kadarıyla o zarar bertaraf edilir. Örneğin kişi tedavisi bulunmayan bir hastalığa yakalandı diye o kişi ölüme terk edilmez. Hastalığın etkilerini veya ağrılarını azaltacak tedavilere devam edilir. Bu durumda eğer ortada ‘Ben İslâm şeriatını uygulayacağım’ diyen bir aday olsaydı, herkesin ona oy vermesi vacip olurdu. Fakat mevcut şartlarda böyle bir durum sözkonusu değil. Bunun yerine dinimizi en rahat yaşayabileceğimiz bir ortamı sağlayacağını temin eden kişiyi seçmemiz gerekecektir. O da mevcut şartlarda Tayyib Erdoğan’dır. Çünkü diğer adaylar bunun tam tersini vaad etmektedirler.

Bu meselenin izahı sadedinde, Diyanet İşleri Başkanlığı konusunu ele alalım. Tayyib Erdoğan dışındaki adaylar seçimi kazanmaları durumunda Diyanet’i, imam hatipleri liselerini ve Kur’an kurslarını kapatılacaklarını ya da Diyanet’in yapısını değiştireceklerini açıkça beyan etmektedirler. Bunun anlamının İslâmî değerlere müdahale ve onlarla mücadele anlamına geldiğini, aklı başında olan herkes rahatlıkla anlayabilir. Aslında burada Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatipler, Kur’an kursları ve başörtüsü bir sembol olup, asıl mücadele kendileri farkında olsalar da olmasalar da İslâm diniyle ve İslâm’ın kutsal saydığı dini değerlerle mücadeledir. Fakat inançlı insanlardan da oy alabilmek için bunu açıkca söylemiyorlar ve kendi beyanları olduğu üzere takıyye yapıyorlar. Dolayısıyla bir Müslümanın, mensubu olduğu İslâm dininin kutsallarıyla mücadele edecek kişilere oy vererek onlara destek olması ancak çok büyük bir gaflet olarak izah edilebilir.

4- İslâm fıkhının küllî kâidelerinden bir diğeri de şudur: ‘İki şerden hafif olanı (ehveni şer) tercih edilir.’ Yani ortada iki kötü durumdan sadece birini seçme zorunluluğu varsa, ikisi arasından zararı daha az olan tercih edilir. Örneğin kanser hastası birisini hastalığı ölüme götürecekse, hastalıklı organı kolu veya bacağı vb. kesilerek hayati tehlikesi önlenir.

Bu kaide göre bazı gerekçelerle Tayyib Erdoğan’a oy vermeyeceğini düşünenler kesinlikle ondan daha iyisini bulmak zorundalar. (Tabii bu kaideler onlar için bir anlam ifade ediyorsa. Etmiyorsa zaten onlara söylenecek bir söz yok demektir.)

Belki bu kardeşlerimiz kendilerine göre oy vermeme gerekçelerinde haklı da olabilirler. Fakat burada sözkonusu olan kişilerin değil, umûmun yani toplumun hatta Müslümanların tamamının menfaatidir. Bu konuyla alakalı bir diğer fıkıh kaidesi de şudur: “Toplumun menfaati kişilerin menfaatinden daima öncedir.”, “Topluma gelecek zararı önlemek için kişilerin zararı dikkate alınmaz.” Vatan uğruna şehit olmanın şerefi bundan kaynaklanır.

5. Bir başka husus da şudur. Aslında dini sorumluluklarını hasbel kader yerine getirmeye çalışan bir Müslümana asla kötü denilemez. Fakat muarızların (muhaliflerin) dediği gibi, bir anlığına diyelim ki, Tayyib Erdoğan kötü bir idareci. O zaman muarızların ondan daha iyisini,yani zararı, kötülüğü, yanlışı daha az olanı tercih etmek zorundalar. Halbuki mevcut şartlarda bu da mümkün değil. Diğer adayların ondan daha iyi olduğunu iddia etmek insan aklıyla alay etmektir. Çünkü bu iddiaya batıdaki insanlar bile inanmıyorlar. Dolayısıyla bu iddiayı aklen izah etmek mümkün değildir. Ancak kin ve nefretle ya da en azından gafletle açıklanabilir. Nitekim diğer adaylar dini hayata müdahale edeceklerini ve dini değerlerle mücadele edeceklerini Diyanet üzerinden açıkça söylemektedirler zaten. Dolayısıyla hiçbir şey olmasa da muarızların iddia ettiği gibi Erdoğan kötü bir idareci bile olsa, sadece kötülüğü diğerlerinden daha az olduğu için bile yine de tercih sebebidir.

Bu meseleyi farklı açılardan ele alarak konuyu birçok delille izah etmek mümkündür. Fakat akl-ı selim sahipleri için fazla söze hacet yoktur.

6. Şimdi konuyu bir başka açıdan ele alalım.

Öyle değil ama, yine de bir anlığına Tayyib Erdoğan’ın ülkeyi Ahmet Necdet Sezer gibi hiç kimseye faydası olmadan, yani tek bir çivi dahi çakmadan, hiçbir hizmet yapmadan ülkeyi yönettiğini farzedelim. Hayat rutin olarak devam ediyor, fakat tek bir adım bile ilerleme yok, yatırım yok, hizmet yok vs. diyelim. Fakat bu durumda en azından ülkenin bölünme tehlikesi yok. Böyle olsa bile Tayyib Erdoğan yine de tercih sebebidir. Çünkü diğer adaylar özellikle Kılıçdaroğlu açık ve net bir şekilde bağıra bağıra PKK terör örgütü mensuplarının hapisten çıkarılacağını, PKK’nın talep ettiği bazı illere özerklik verileceğini ve FETÖ terör örgütü mensubu olup devlet hizmetinden uzaklaştırılanların tekrar eski görevlerine iade edileceğini açıkça vaad ediyor. Bunlardan sadece birinin gerçekleşmesi bile bu ülkenin kan gölüne dönmesi için yeterli sebeptir. Sadece Fetö terör örgütüne mensup olan ve general rütbesinde bulunan elebaşlarının askeriyedeki görevlerine geri dönmesi demek, devlet eliyle yarım kalan işlerini tamamlamaları demektir. Hem de intikam hırsıyla. Ayrıca özerklik demek vatanın bölünmesi demektir.

7. Bunun yanında diğer adaylar askerlerimizin Suriye ve Libya’dan geri çekileceğini vaat etmektedirler. Halbuki Türk askerinin buralardan çekilmesi demek, yeniden oralarda iç savaşların, katliamların başlaması demektir. -Allah korusun- on binlerce masumun canına kıyılması demek. Sadece bu gerekçe bile masum insanların kanlarının dökülmemesi adına Tayyib Erdoğan’ın tercih edilmesi için yeterli sebeptir. Zaten bu durumda fıkhın külli kâidelerinden biri olan “Def’-i mefâsid celbi menâfîden evlâdır” kaidesi devreye girer. Yani önce ortadaki zarar, kötülük- mefsedet ortadan kaldırılır. Sonra diğer faydalı şeylere sıra gelir. Bu kaideye göre ortada masum insanların canı sözkonusu iken diğer meselelerin hepsi ikinci plandadır.

Aynı zamanda şunu da hatırlatmakta fayda var. -Allah korusun- 15 Mayıs sabahı olumsuz bir durumla karşı karşıya kalırsak, bundan sonra dökülecek her kanda, bu duruma sebep oldukları için oy verip destekte bulunan herkesin bu vebale ortak olacağı zaten inancımızın gereğidir.

8. Burada şu esası özellikle vurgulamakta fayda var.

Bu seçimde sadece Türkiye’yi ilgilendiren bir seçim yapmayacağız. Özellikle İslâm ülkelerinin tamamını, ABD’yi, Avrupa’yı, Rusya’yı doğrudan ilgilendiren, diğer ülkeleri de dolaylı olarak ilgilendiren bir seçim yapacağız.

Yani yapılacak seçim dünya siyasetini doğrudan ilgilendiriyor.

Bu seçimin sıradan bir seçim olmadığını, Türkiye’nin dolayısıyla dünya siyasetinin önemli bir dönüm noktası olduğunu Avrupalılar ve Amerikalılar açıkça söylemektedirler zaten.