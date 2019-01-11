Soruları sızdıran ÖSYM çalışanı itirafından dönünce tutuklandı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezindeki (ÖSYM) yapılanmasına ilişkin davanın sanıklarından Muhammet Emin Akçelik, soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere verdiği ifadedeki itirafını inkar edince tutuklanmasına karar verildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanık savunmalarıyla devam edilen duruşmada, soruşturma aşamasında itirafçı olan tutuksuz sanık Akçelik ifade verdi.

Üzerine atılı, "silahlı terör örgütüne üye olma", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'a muhalefet", "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamalarını reddeden Akçelik, soruşturma aşamasındaki beyanlarını da kabul etmediğini söyledi.

Diğer sanıkların da savunmalarının ardından ara kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, sanık Akçelik hakkında uygulanan adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildiğini balertte.

Heyet, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Davanın görülmesine 13 Mart 2019'da devam edilecek.

- Soruların nasıl elde edildiğini anlatmıştı

Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olan eski ÖSYM çalışanı Muhammet Emin Akçelik, sınav sorularının sanal sunucuya kopyalanarak sızdırıldığını anlatmıştı.

Davanın firari sanıklarından Kazım Kargı ile ÖSYM'de çalışmaya başlamasından sonra tanıştığını dile getiren Akçelik, ÖSYM çalışanı olan firari Süleyman Salın'ın 2014 başlarında kendisinden sistem yöneticisi olduğu için sanal bir sunucu kurmasını istediğini, bunun üzerine "WSUS" isimli bir sanal sunucu kurduğunu söylemişti.

Söz konusu sanal sunucunun, sınav sorularının basıma götürülmek üzere SIR cihazına yüklendiği sırada, dosyaların ProNMS yazılımı aracılığıyla bir kopyasının da WSUS'a atılmasını sağlamak olduğunu anlatan E.A, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir kez Süleyman Salın'ın içinde sınav sorularının olduğunu düşündüğüm bir CD ile odadan çıktığını gördüm. Salın, Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığında bulunan ve ortak olarak kullanılan A-2009 numaralı sistem yöneticisi odasına genelde öğle arası gelirdi. Soruları da bu sırada aldığını düşünüyorum. Salın'ın, sınav sorularını WSUS isimli sanal sunucudan alarak Fetullah Gülen cemaati mensuplarına verilmek üzere cemaat abisi olan Bekir Şimşek'e götürdüğünü düşünüyorum. Sınav sorularının sisteme kopyalanması ve kurum dışına çıkartılması işlemi Salın ve Kargı ve benim bilgim dahilinde olmuştur. Yaptıklarımızdan pişmanım."