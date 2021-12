‘Soru’ kılıfıyla kültürel saldırı! Deneme sınavı kitapçığında skandal ifadeler…

Tahir Aktüre’ye ait Eksen Yayıncılık Grubu’na bağlı Çalışkan Yayınları, 8. sınıflar için hazırladığı deneme sınavı kitapçığında yer verilen ifadeler ‘pes’ dedirtti.

‘Utanç’ verici ifadelere yer verdiler

İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren Çalışkan Yayınları, Neon serisi, 8. sınıflar için hazırlanan deneme sınavı kitapçığında yabancı bir yoksul madenci ailenin yaşamından kısa bir kesit paylaşıldı. Boşandıktan sonra ikinci evliliğini yapan bir anne ile oğlunun yaşantısından hareketle bir örnekleme yapan yayınevi ‘utanç’ verici ifadelere yer verdi.

‘Soru’ kılıfıyla skandal ifadeler

Dizi oyuncusu olarak bilinen Sarah Jessica Parker’in yaşamından alıntıların yer aldığı Kitapçıkta “soru” kılıfı ile süslenerek çocukların zihinlerini karıştıran skandal ifadeler ise şu şekilde yer aldı;

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker yoksul bir madenci kasabasında doğuyor. Dört kardeşi var. İki yaşındayken anne ve babası boşanıyor. Annesinin ikinci evliliğiyle aileye dört kardeş daha eklenince, Parker kendisini annesine maddi olarak destek olmak için dans edip şarkı söylerken buluyor. Yoksul bir hayata rağmen annesi Paker’i oyuncu olması yönünde her zaman teşvik ediyor. Parker hiç pes etmiyor. Bursla okuyor ve ardından oyuncu seçmelerine katılıyor. Onlarca yan rolden sonra nihayet çıkışını Sex and the City’deki Carrie karakteri ile yapıyor.

Jessica Paker’in yukarıda verilen hayat hikayesinde cüzi irade ile ilgili olan öncül aşağıdakilerden hangisi değildir?

I B) II C) III D) IV