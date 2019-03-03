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Soros'un Türkiye planı deşifre oldu! 17 milyon lira...

Gezi kalkışması iddianamesinde birçok ülkede kadife devrimler peşinde koşan George Soros ve kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı da yer aldı. Vakfın 2008-2017 yılları arasında 136 derneğe 17 milyon lira aktardığı ortaya çıkarıldı.

03 Mart 2019 Pazar 07:20
Soros'un Türkiye planı deşifre oldu! 17 milyon lira...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı Gezi Parkı kalkışmasına yönelik hazırlanan iddianamede kuruculuğunu George Soros’un yaptığı Açık Toplum Vakfı’nın Türkiye’de 2008-2017 yılları arasında fonladığı derneklerin listesi de yayınlandı. MASAK’ın hazırladığı rapora göre Açık Toplum Vakfı’nın 9 yıllık süre zarfında 2 bin 146 işlemde aralarında FETÖ’nün kurduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın da bulunduğu 136 derneğe 17 milyon TL havale ve EFT gönderdiği belirlendi. Gönderilen paradan aslan payını ise 1 milyon 879 bin TL’lik meblağ ile Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın (TESEV) aldığı tespit edildi.

25 işlemde 13.5 milyon TL aktarıldı

Bu dernekler arasında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile kapatılan aralarında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın da bulunduğu 4 vakıf yer aldı. Soruşturma kapsamında Açık Toplum Vakfı’nın Osı Assistance Foundation unvanlı kuruluştan, Osman Kavala’nın yöneticisi olduğu Anadolu Kültür A.Ş’ye 2011-2017 yılları arasında 25 işlemde 13 milyon 526 bin 703 Amerikan Doları aktarıldığı iddianamede yer aldı.

Tüylüoğlu’na yaklaşık 1 milyon gönderildi

Bu işlemlerden en dikkat çekenleri ise 30 Nisan 2013 ve Gezi Parkı eylemlerinin devam ettiği 28 Haziran 2013 tarihinde gönderilen 1.2 milyon TL’lik meblağa oldu. İddianamede şüpheliler arasında yer alan Gökçe Tüylüoğlu’na bu vakıf tarafından toplam 80 işlemde 999 Bin TL aktarıldığı belirlendi. Tüylüğoğlu’nun SGK kayıtlarında 1 Ocak 2009’dan günümüze kadar Açık Toplum Vakfı’nda çalıştığı tespit edildi.

‘Kalanını Anadolu kültür’den mi çıkalım’

İddianamede 1 numaralı şüpheli olan Osman Kavala’nın Tamar N. İle yaptığı 28 Haziran 2013 tarihli telefon görüşmesinde Tamar N.’nin ‘Şey soracaktım şimdi bir kısım ödemeleri yapmamız gerekiyor da. Şeyi öğrenmek istiyorduk acaba bu Açık Toplum Vakfı’ndan para gelene kadar bir de kalanını Anadolu Kültür hesabından mı çıkalım yoksa’ şeklinde ifadelerde bulunduğu belirlendi.

LGBT’lere para aktı

Soros’un fonladığı dernekler arasında çok sayıda LGBT derneklerinin olması dikkat çekiyor. Toplumun genetiğiyle oynanmasına yönelik bir proje olarak görülen derneklere Açık Toplum Vakfı tarafından binlerce liralık fon akışı sağlandı.

İşte o dernekler

İşte Soros’un Türkiye’de fonladığı derneklerden bazıları: “Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği. Toplum Gönüllüleri Vakfı. Türk Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV). Kaos Gay ve Lezbiyen Araştırma ve Dayanışma Derneği. İnsan Hakları Derneği. Hak, Eşitlik Varoluş için Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transeksüel, İnterseksüel Derneği. Genç Lezbiyen Gay Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği. Evrensel Mevlana Aşkları Derneği, Demokrasi Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, Mavi Umut Derneği. Pembe Hayat Lezbiyen Gay Biseksüel Derneği. İstanbul Lezbiyen Gay Biseksüel Travestitrans Dayanışma Derneği. Ermeni Kültürü ve Dayanışma Derneği.”

(Yenişafak)

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 07:20
  1. İstanbul
  2. soros
  3. gezi olayları
  4. osman kavalan

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