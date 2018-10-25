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Soros’un oğlu Trump’ı suçladı

Yahudi asıllı finans spekülatörü George Soros’un oğlu, babası ve ABD eski başkanlarına gönderilen bombalar için Donald Trump’ı suçladı.

25 Ekim 2018 Perşembe 08:34
Soros’un oğlu Trump’ı suçladı

Münübe Yılmaz

Dünyanın en zengin adamlarından olan, Yahudi asıllı, ünlü finans spekülatörü George Soros’un oğlu Alexander Soros, babası ile beraber Amerika’nın eski başkanları Clinton ve Obama’ ya gönderilen bombalardan ötürü ABD başkanı Donald Trump’ı suçladı. New York Times gazetesinde yazdığı makalede, Barack Obama’nın, Clinton çiftinin ve babası George Soros'un evinde bulunan patlayıcı cihazların benzerliğine değinerek, bu bombalardan Teump’ı sorumlu tuttu. Babasının liberal politik çizgisinin, Yahudi kimliğinden ötürü çektiği sıkıntıların verdiği olgunlukla oluştuğunu söyleyen Soros, Trump’ın başkanlık koltuğuna oturana kadar Yahudi olarak büyük sıkıntılar çektiklerini fakat bu sıkıntıların Trump’ın başkanlığı ile beraber daha da arttığını iddia etti.Soros, kaleme aldığı yazısında, bu hafta başından beri Demokrat kişiliği ile tanınan ve aralarında babasının da bulunduğu önemli isimlere yapılan saldırıların, Trump’ın iktidara gelmesi ile başlayan artık şeytani bir hal alan politikadan kaynaklandığını ifade etti. Makalesinin sonunda, ABD’de gerçekleşecek yerel seçimlerde siyasetin bu zihniyetteki kişilerden temizlenmesi gerektiğine değinen Alexander Soros, “Trump gibiler büyük bir darbeye uğrayan bugünkü demokrasinin en büyük sorumlusudur. Bize düşen siyaseti bu zihniyetten temizlemenin yollarını aramak” dedi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 08:34
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