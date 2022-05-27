Soros’tan aldığın paraları anlat Yerli ve millî vakıflar üzerinden algı operasyonu çeken Kılıçdaroğlu’na tepki:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yurt dışına kaçma iftirası atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu yalanı “vakıflar üzerinden ABD’ye para aktarma” söylemine çatılandırması manidar karşılandı. Kamuoyu, esas konuşulması gerekenin ABD ve AB ülkelerinden Türkiye’deki etki ajanlarına gelen karanlık paralarla beslenenler olduğu görüşünde birleşiyor.

Türken’i bırakTESEV'e bak

TÜRKEN Vakfı’nın açık kaynaklarda yer alan ve herkesin girip görebildiği klasik vakıf işlemleri olan para akışını şaibeli bulan Kılıçdaroğlu’nun, siyonist Soros’un yurt dışından fonladığı TESEV’in kurucu üyesi olduğunu hatırlatan gazeteciler ve aktivistler; ABD’den, Almanya’dan, Hollanda’dan Norveç’ten, İsveç’ten gelen karanlık paralarla Türkiye’de faaliyet yürüten yapıların konuşulması, deşifre edilmesi ve hak ettikleri cezası bulması gerektiğini söylüyor. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Gazeteci Yazar Mehmet Fırat, şunları dile getirdi: “Erdoğan’ı, kendisini devirmek için muhalefeti destekleyeceklerini söyleyen Biden’ın başkan olduğu ABD’ye kaçmakla itham etmek, aklı başında birisinin dillendirebileceği bir iddia değil. Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği şey, vakıflar arası olağan para trafiği. Bu meblağların yurt dışında nereye harcandığı da 5 dakikada çıkarılıp gösterilecek kadar basit. Öyle de oldu.

Kaçan senin FETÖ’cülerin

Şimdi Kılıçdaroğlu bize ABD ve Batılı vakıfların ülkemize taşınan paralarla neler yaptıklarından bahsetsin. Soros’un fonladığı TESEV’in kurucu üyesi Kılıçdaroğlu bize Soros’tan gelen fonları ve bunların ne için kullanıldığını anlatsın. Biz biliyoruz ki Kılıçdaroğlu’na bu yalanları servis edip onu kukla gibi oynatan FETÖ’cülerin bir kısmı ABD, Rusya, Almanya, İngiltere’ye kaçmıştı. FETÖ mensupları da benzer ülkelere kaçtı. Ama 28 Şubat zulmünde de, 15 Temuz’da da biz meydanlarda, sokaklarda, siperlerdeydik. Millet Kılıçdaroğlu ve avanelerinin zor zamanlarda nasıl kaçtığını iyi bilir.” İnsan Hakları Savunucuları Derneği Başkanı Ali Akbaş da şunları ifade etti:

Millet herkesi tanıyor

“TÜRKEN Vakfı’na atılan iftirada kaçırılan para yok ama ‘kaçırılıyor’ iddiasını CHP’nin kulağına üfürenlerin onları yurt dışından gelen fonlarla beslendiği biliniyor. TÜRKEN Vakfı’nın açık kaynaklarda yer alan ve herkesin girip görebildiği olağan vakıf işlemleri olan para akışını şaibeli bulanlar, ABD’den, Almanya’dan, Hollanda’dan Norveç’ten, İsveç’ten ve kimi bilmem ne beladan gelen karanlık paralarla beslenenlerden bahsetmelidirler. Bu vatanın evlatları bu toprakları haine, zalime bırakmaz. Zoru görünce kaçanlar, yan gelip yatanlar, geçmişte olduğu gibi yine aynı malum kesimin adamlarıdır.”