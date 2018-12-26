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Soros ve minik dernek ile vakıfları defolup gidiyor

Gazetemiz okurlarından Zeki Taşkıran, "Soros ve minik dernek ile vakıfları defolup gidiyor" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 12:42
Soros ve minik dernek ile vakıfları defolup gidiyor

Zeki Taşkıran

Şu an İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığım bir dava var ve bu davada Yahudileri aşağılama iddiası ile suçlanıyorum. Dava süredursun… Aradan 1 yıldan fazla zaman geçti.

Araştırmalarımda ve iddialarımda, George Soros’un ülkemizin Güneydoğu sınırı başta olmak üzere Osman Kavala gibi vatan hainleri üzerinden kurdurduğu Açık Toplum Vakfı ve bu vakfın yavrucuğu konumundaki dernek ve vakıflar eliyle ülkemize karşı Suriyeli mültecileri düşman haline getirmeye, ülkede yeni bir PKK gibi topluluk oluşturmaya çalıştıklarını ve siyonizmin boş durmadığını ülkemizi bölmeye ve parçalamaya çalıştığını yazmıştım.

Değerli kardeşlerim gerek Milli Gazete ve gerekse de Yeni Akit gazetesi bu teşekküllerin takipçisi olmuş ve ısrarlı haberler üzerine istihbarat, güvenlik güçleri ve adli makamların çalışmaları ile çok şükür önce Kavala haini tutuklanmış ve akabinde bu insancıl ve demokratik görünen Açık Toplum Vakfının faaliyetleri mercek altına alınmıştır. Ülkemizin bu oyunu çözdüğünü gören Vakıf Mütevelli Heyeti geçen iki gün içinde Türkiye’deki faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Umarım bu kararın taktiksel ve geçici bir karar olduğunu makamlarımız değerlendirir ve bu Siyonistlerin sinsi plan ve gizli çalışmalarını mercek altında tutarlar.

Yoksa tarihte Siyonistlerin taktik ve gizli planlarının her zaman var olduğu yadsınamaz bir hakikattir.

Kendilerini Tanrı katında seçilmiş olarak yeryüzünün hakimi gören Siyonistler, tarih boyunca böl-parçala-yönet mantığı ile tüm İslam coğrafyasına hakim olmaya çalışmışlar ve bunu büyük oranda başarmışlardır.Kral Abdullah ve Sisi gibi hainleri saflarına geçirerek Ortadoğu’yu parçalamış ve Saddam gibi direnenleri de yerli işbirlikçiler eliyle astırmışlardır. Hakikaten son kale olarak Türkiyemiz kalmıştır.

Rabbimin yardımıyla yedirtmeyeceğiz cennet ülkemizi.

Hükümetin bu konuda çok hassas davranması ve bu konuta stratejik çözümler bulması, önlemler alması gerekiyor.

Anayasal ve yasal düzenlemelerle ülkemizde ki Siyonist casus ve ajanların ayıklanması için başta idam olmak üzere çok şedit müeyyidelerin artık meclisten geçirilmesi ülke bekası ve güvenliği açısından olmazsa olmazımızdır. Sözkonusu olan vatandır çünkü. Rabbim bu mübarek topraklarımızı ve insanımızı korusun…

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 12:42
  1. Zeki Taşkıran
  2. İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi
  3. Yahudiler
  4. George Soros
  5. Osman Kavala
  6. Açık Toplum Vakfı
  7. Suriyeli mülteciler
  8. PKK
  9. Milli Gazete
  10. Yeni Akit
  11. Vakıf Mütevelli Heyeti
  12. Siyonistler
  13. Kral Abdullah
  14. Sisi
  15. Ortadoğu
  16. Saddam

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