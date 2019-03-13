Soros Balkanlara kancayı attı!

Visari Yaşari’nin kaleme aldığı makalede birçok ülkede kadife devrimler peşinde koşan Açık Toplum Vakfı kurucusu George Soros’un balkan ülkeleri üzerindeki nüfuzu ele alındı. Yaşari, Soros’un Balkan ülkeleri üzerindeki etkisinin arttığını belirterek en güçlü olduğu ülkenin ise Arnavutluk olduğunu aktardı.

İşte Yaşari’nin o yazısı;

"Brexit ile birlikte Avrupa Birliğindeki karışıklıklar Balkanlardaki geleneksel gerginlik alanlarını bir yanda ortaya çıkarttığı gibi, son dönemde giderek sessiz ancak derin bir şekilde tüm Balkan ülkelerinde Soros destekli vakıf, dernek, medya ve düşünce kuruluşların amasız yükselişine tanık oluyoruz.Siyasetten kültüre, ekonomiden eğitime, medyadan hukuk sistemine kadar neredeyse tüm Balkan ülkelerinde, Soros’un etkisini görmek mümkün.

Soros, Balkanlarda uzun bir dönemden beri her alanda yatırım yapmaktadır.

Medya sektörünün büyük bir bölümünü ya doğrudan ya da dolaylı olarak yöneten Soros, son dönemde Balkan ülkelerindeki siyasal elitler üzerindeki etkisi açık bir şekilde görünür hale geldi.

Arnavutluk

Siyasal kadrolardan bürokratik kurumlarına kadar Soros’un en güçlü olduğu ülke Arnavutluktur. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran belediye başkanı Erion Veliaj ve birkaç bakan ve milletvekilin Soros kurumlarında eğitim ve kurslar gördükleri biliniyor. Soros’un Arnavutluk üzerindeki hegemonyası, Başbakan Rama’nın yaptığı son kabine revizyonu ile somut bir şekilde etkisi görünür hale geldi. Yeni kabinede iki genç ve bilinmeyen figür iki önemli bakanlığa yükseltildi. Besa Şahini yeni Eğitim Bakanı oldu. 28 yaşındaki Gent Cakaj ise yeni Dış İşleri Bakanı oldu. Her iki Bakanın ortak özelliği Macaristan ve Avustruya’da Sorosa bağlı vakıflara ait okullarda okumaları ve çok genç yaşta olmalarıdır.

Arnavutluk kamuoyunun bilmediği ve tanımadığı bu iki yeni figürün bir yandan şaşkınlık yarattığı gibi, bir yanda da Soros’un Balkanlar üzerindeki hegemonyasını görme açısından önemli bir veri oluşturuyor.

Açık Toplum Vakfı Arnavutluk Şubesinin verdiği bilgilere göre, 1984 yılından itibaren Soros Arnavutluk’ta 14 milyarda dolar yatırım yaptı. 2017 yılında ise 940,7 milyon dolar eğitim, gazetecilik, demokrasiyi yayma ve cinsiyet eşitliği üzerinde yatırım yaptığını ifade ediyor. Rapora göre dayandırılan resmi verilere göre 2017 yılında iyi eğitimli ve toplumun önde gelen 1,500’den fazla kişisi maaşlı olarak çalıştırıldı.

Sorosun Arnavutluk üzerindeki etkisi ve asıl endişe kaynağı ise eğitim alanı oluşturuyor. Eğitim alanında iyi bir yerde olduğu düşünülen Tiran Üniversitesi ve diğer birkaç devlet üniversitenin gücü kasten hükümet tarafından zayıflatılmaya çalışıldığını ifade ediliyor.

Buna göre yeni Eğitim bakanın asıl görevi Arnavutluğun milli eğitim kurumları zayıflatarak, Macaristan’da kapatılan ve Orban hükümeti tarafından kovulan Soros’un yüksek eğitim kurumları, Arnavutluk’ta tesis edilme projesidir.

Söz konusu projenin gerçekleştirilmesi halinde kısa vade ve uzun vadede Arnavutluğun sosyolojik ve jeopolitik anlamda olumsuz sonuçlar doğurma ihtimali yüksektir. Her şeyden önce Soros’un Arnavutluk eğitim kurumlarını ele geçirmesi, şimdiye kadar canlılığı hala devam eden Arnavut dini-milli direnç kimliğin erozyona uğraması ve tamamen Batılı bir fikriyata savrulması anlamına geliyor. Bu durum Arnavut Müslümanların İslam’dan uzaklaşması ve uzun vadede başta Yunanistan olmak üzere komşu ülkelerin kültürel ve fiziki işgaline maruz uğramasına yol açması muhtemeldir.

Eğitim alanın dışında medya alanında da Arnavutluk’ta Soros’un etkisi ciddi boyuta varmış durumdadır.

Soros vakıfları birçok özel televizyonun finansmanlığını yapıyor. Ancak medya alanı ile ilgili en büyük endişe kaynağı da, meşhur tecrübeli gazetecileri satın almasıdır. Bu tür vakalar Arnavutlukta son dönemde yaygın bir şekilde dile getiriliyor.

Soros’un Arnavutluk’taki en önemli gücü de hiç şüphesiz kurduğu bazı düşünce kuruluşları, dil kursları, burs programları ve anket kamuoyu araştırma şirketleri sayesinde, Arnavutluğun hem kamuoyunu etkileme ve yönlendirmesini yapabiliyor, hem de insan kaynağını sömürüyor. Arnavutluk Soros vakıfların müdürü şu anda meşhur bir gazeteci olan İlva Tare’dir."