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Sormak hakkımız değil mi?

Gazetemiz okurlarından Filiz Başkut, "Sormak hakkımız değil mi?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:11
Sormak hakkımız değil mi?

Filiz Başkut

Bunu da mı elimizden alacaksınız? Artık çok geç.. Siz bizden ne istediniz?

Biz kötü niyeti olmayan, masumiyetimizi, mutluluğumuzu, umutlarımızı, hayallerimizi -benimki Edebiyat öğretmeni olmaktı- çok sevdiğimiz, hayranı olduğumuz kitaplarımız, defterlerimiz, kalemlerimiz gibi  kucaklamış, her şeyden habersiz bir şekilde, okula giden gençlerdik? Siz tuttunuz, kitaplarımıza leke çaldınız, defterlerimize çamur attınız, kalemlerimizi kırdınız, başımızı yardınız, komaya soktunuz, daha neler...  Siz masumiyetimize darbe! Mutluluğumuza asker! Hayallerimize cellat! Umutlarımıza dar ağacı! Geleceğimize hüsran! Geçmişimize gözyaşı oldunuz..! Yüreğimize, ciğerimize acı oldunuz. Bizi sınıfta bıraktınız. Esasen siz sınıfta kalacaktınız ama bunu anlayacak basiret, sizde zerre kadar yoktu, olamazdı, olamayacaktı..

Sizi gidiler..! Takdirnâlerimizi yırttınız, attınız, bastınız sıfırları karnemize....! Sandınız ki, bizim sıfırlar, sizi ahrette sıfıra indirmeyecek.

Güzel bir cuma günü idi, kara bir günün arefesi yaptınız bize.

Heeytt ! Pazartesi gününden itibaren okula başörtüsüz geleceksiniiiizz, karara uymayanlar okula alınmayacaktıııır!! Adımını atanın kafasına jop indirilecektiiiiir! Bu böyle bilineee,yoksaaa!.. 

-Yoksa ne?! Yoksaa, ananızdan doğduğunuza pişman ederiiiiizzz” Envai çeşit ilaca bağımlı kıldınız! İmam-Hatip Lisesi yetmedi, üniversite sıralarımızı da gasp ettiniz.! Aradan seneler geçti,

-”Şunları  bir kere daha darp edelim.! Doymadık!“ dediniz. Tabiri caizse, bizi çiğ çiğ yediniz..! Kiminiz mezara gittiniz, kiminiz tarihin çöplüğüne gitti. Silindiniz, zerreniz kalmadı ama zulmünüzle hatırlandınız.. Sizden bize ve çocuklarımıza, 12 Eylül gibi -benim mağduriyetim-28 Şubat gibi, korkunç bir çöplük kalmıştı-eser bile demeyeceğim- onu da darmaduman ettik gördünüz gibi.! Hâlâ varız, Elhamdülillah, var olmaya da, ÇIĞ gibi devam ediyoruz.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:11
  1. Filiz Başkut
  2. Edebiyat öğretmeni
  3. İmam-Hatip Lisesi
  4. 12 Eylül
  5. 28 Şubat
  6. Elhamdülillah

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