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Biyografi Sorej kod adlı Kamuran Ataman kimdir? Kamuran Ataman terörist öldürüldü mü?
Biyografi

Sorej kod adlı Kamuran Ataman kimdir? Kamuran Ataman terörist öldürüldü mü?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gara’da 13 vatandaşımızı şehit eden PKK’lı teröristin kimliğini açıkladı. Bakan Akar sözde Gara mağara sorumlusu ‘Sorej’ kod adlı Kamuran Ataman olduğunu açıkladı. Peki Sorej kod adlı Kamuran Ataman terörist kimdir, nerelidir?

Yeniakit Publisher
2021-02-16 17:18:00 - 2021-02-16 17:26:23
Sorej kod adlı Kamuran Ataman kimdir? Kamuran Ataman terörist öldürüldü mü?

Gara’da mağara içerisinde teröristler tarafından yapılan ateşe karşılık verilerek ilerlendi. 7 kapı, demir kapılar ve demir perdeler var. Her birinin açılması, tahrip edilmesi gerekiyor. Olabildiğince teslim olma esasına dayalı bir şekilde ilerleme geliştirildi. Ve nihayet 13 vatandaşımızın şehit edildiği bölgeye girildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristin 2017’den önce Beytüşşebap bölgesinde birçok katliama katıldığını ve buradan bir şekilde kaçarak Kamışlı’da, Derik’te 2017-2018 yıllarında sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptığını bildirdi.

Bakan Hulusi Akar, teröristin hastalandığı ya da yaralandığı için Derik’ten Gara’ya gönderildiğini bildirdi. Bakan Akar, operasyon sırasında teslim olan teröristin ifadesine göre, sözde mağara sorumlusu olan terörist Kamuran Ataman’ın 13 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu olduğunu bildirdi.

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