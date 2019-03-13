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Şoray Uzun kimdir kaç yaşında? Şoray Uzun biyografisi

Şoray Uzun, konuk olarak katıldığı program ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Kariyeri hakkında açıklamalarda bulunan Şoray Uzun'un hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Şoray Uzun kimdir? Şoray Uzun kaç yaşında? Şoray Uzun nereli? İşte Şoray Uzun'un hayatına ilişkin bilgiler...

13 Mart 2019 Çarşamba 15:44
Şoray Uzun kimdir kaç yaşında? Şoray Uzun biyografisi

Şoray Uzun, konuk olarak katıldığı program ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Kariyeri hakkında açıklamalarda bulunan Şoray Uzun'un hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Şoray Uzun kimdir? Şoray Uzun kaç yaşında? Şoray Uzun nereli? İşte Şoray Uzun'un hayatına ilişkin bilgiler...

Şoray Uzun kimdir?

Şoray Uzun, Türk sunucu, senarist, yönetmen ve oyuncu. Değişik film ve dizilerde görev aldı. Şoray Uzun, Marmara Üniversitesi İletişim Bilgileri Fakültesi Radyo-TV Bölümü'nden mezun oldu. Bir döneme damga vuran Kaygısızlar dizisinde rol aldı. Ersen ve Dadaşların 1988'de çıkardığı albümde yer alan Bekle Sevgilim Yaz Gelir şarkısına çekilen klipte oynadı. Ayrıca uzun bir süre TRT 1'de yayınlanan dönem dizisi Seksenler adlı dizide Ahmet karakterine hayat verdi. Ayrıca 2013 yılında TRT 1'de yayınlanan Cevap Soruda isimli yarışma programın sunuculuğunu üstlendi. 1999 senesinde, Elçin Uzun ile evlendi. Bu evliliğinden 2 erkek çocuğu dünyaya geldi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:44
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