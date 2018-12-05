Soprano Zehra Yıldız vefatının 21. yılında anılacak

İSTANBUL (AA) - Genç yaşta hayata veda eden soprano Zehra Yıldız, vefatının 21. yılı dolayısıyla düzenlenen özel bir etkinlikle anılacak.

Kartal Belediyesi ile Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı iş birliğinde düzenlenecek etkinlik, 14 Aralık'ta 20.30'da Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Etkinlikte, piyanist Christian Koch, soprano Burcu Uyar, mezzosoprano Barbora Fritscher Hitay, tenor Muzaffer Soydan ve bariton Caner Akgün sahne alacak.

- Zehra Yıldız

Zehra Yıldız, 1956'da dünyaya geldi.

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera ve Şan Bölümü'nden 1983'te mezun olan Yıldız, aynı yıl İstanbul Devlet Opera ve Balesi sahnesinde "Venedik'te Bir Gece" opereti ile sahneye çıktı.

Sanatçı 1984'te İtalya'da gerçekleştirilen La Boheme yarışmasında "Mimi" rolüyle ilk beş soprano arasına girerken, "Hoffmann'ın Masalları", "Madama Butterfly", "Otello", "Maskeli Balo" ve "Aida" operalarında baş kadın oyuncu rolünü üstlendi

Hayatı boyunca Antonietta Stella, Lia Guarini, Carlo Bergonzi ve Renato Gavarini gibi ünlü sanatçılarla çalışan Yıldız, 1994-1995 sezonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Yılın En Başarılı Kadın Opera Sanatçısı" unvanına değer bulundu.

Yıldız, 1995-1996 sezonunda Almanya'da rol aldığı "Uçan Hollandalı" operasındaki "Senta" rolüyle, Opern Welt dergisinde yılın en başarılı sanatçıları arasında yer aldı. Yine Almanya'da "Salome" ve "Fidelio” temsillerinde baş kadın rolünü canlandıran sanatçı, İstanbul'da ise "Tosca" temsilinde sahne aldı.

Başarılı sanatçı, 9 Aralık 1997'de Heidelberg Operası'ndaki temsilin ardından geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.