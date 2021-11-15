Sophia Urista kimdir? Sophia Urista nereli kaç yaşında?
Sophia Urista kimdir? Rockville festivalinde sahne alan Brass Against adlı müzik grubu, şarkıcı Sophia Urista'nın canlı yayın sırasında bir izleyicinin üzerine idrarını yapması nedeniyle özür diledi. Sophia Urista kimdir? Sophia Urista nereli? Sophia Urista kaç yaşında? İşte Sophia Urista hayatı.
Sophia Urista kimdir? Rockville festivalinde sahne alan Brass Against adlı müzik grubu, şarkıcı Sophia Urista'nın canlı yayın sırasında bir izleyicinin üzerine idrarını yapması nedeniyle özür diledi. Sophia Urista kimdir? Sophia Urista nereli? Sophia Urista kaç yaşında? İşte Sophia Urista hayatı.
Sophia Urista kimdir?
Sophia Urista, ABD'nin Florida eyaletinin Daytona kentinde 11-14 Kasım aralığında düzenlenen Rockville Festivaline damga vurdu. Brass Against grubunun solisti Sophia Urista, sahnenin orta yerinde hayranının üzerine idrarını yaptı. Rezillikte sınır tanımayan Sophia Urista kimdir, Sophia Urista kaç yaşında?
Sophia Urista 1985 yılında Amerika’da dünyaya geldi. Brass Against grubunun vokalistidir. Michigan Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra müzik kariyerine adım attı. 2016 yılında The Voice yarışmasında yarıştı. Sophia Urista fitness eğitmeni olan Jess King ile Eylül 2020’de nişanlandı.