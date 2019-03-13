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Sopalı cinayetle ilgili karar çıktı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde 2014 yılında meydana gelen olayda yaşlı adamı sopayla döverek öldüren 3 Suriyeli ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:07
Sopalı cinayetle ilgili karar çıktı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde 2014 yılında meydana gelen olayda yaşlı adamı sopayla döverek öldüren 3 Suriyeli ağırlaştırılmış Müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

 

19 Kasım 2014 yılında Karabük’ün Eskipazar ilçesinde Rahmi Kayacuk’un (64) evinde elleri iple bağlanıp sopayla dövülerek öldürülmesi ve eşi Halime Kayacuk’un (63) ağır yaralanması olayının şüpheleri olan 3 Suriyeli gencin Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülen mahkemelerinde karar çıktı.

 

5 yıl önce Eskipazar’ın Büyük Yayalar Köyü Durmuşlar Mahallesi’nde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının bulunduğu mandırasında işe aldığı 3 Suriyeli tarafından elleri ve ayakları bağlanarak sabah kahvaltısında sopayla dövülen Rahmi ve Halime Kayacuk çiftinden yaşlı adam hayatını kaybetmiş eşi ise ağır yaralı olarak bulunmuştu.

 

Yaşlı adamı öldürerek üzerindeki para ve cep telefonunu aldıktan sonra kaçan ve Gaziantep’te yakalanan Suriyeli Abdulcebbar Abbud, Derwiş Dakka ve Muhammad Sahra Karabük 1. Ağır Ceza mahkemesinde devam eden yargılamaları tamamlandı. Mahkeme heyeti tarafından 3 Suriyeli gence Rahmi Kayacuk’u ‘Nitelikli Kasten Adam Öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı. Heyet ayrıca her 3 Suriyeli’ye yağman suçundan 12’şer yıl, Halime Kayacuk’u da ‘Öldürmeye teşebbüs’ tende 18’er yıl hapse mahkum etti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:07
  1. Karabük
  2. Gaziantep
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