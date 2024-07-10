Sony ve Honda’nın aracı Afeela sergilendi! Rakiplerini dehşete düşürdü

Hamas'a küstah şekilde hakaret eden uluslararası şirketlerden Sony hakkında, İslam dünyasında boykot kararı her geçen gün yaygınlaşırken, şirket çareyi Honda ile işbirliğinde buldu..

Elektrikli otomobili Afeela otomotiv piyasasına girerken, bu modelin de boykot edileceği tahmin ediliyor..

OTOMOTİVSony ve Honda’nın aracı Afeela’nın özellikleri sergilenirken, İslam dünyasındaki milyonlarca müslüman, "Hamas için Sonyu yetkililerinin açıklamasını unutmadık" paylaşımlarına imza attılar.

Sony ve Honda ortak üretimi elektrikli otomobil Afeela'nın 2026’dan itibaren piyasaya sürülücek ancak araçtaki özellikleri şimdiden sergiliyor.

Sony Honda Mobility, Afeela elektrikli otomobillerini 2026’da piyasaya sürüleceği belirtilirken, İslam dünyasından güçlü boykotun, dengeleri sarsacağı ifade ediliyor. meye hazırlanıyor. Şirket, San Mateo, Kaliforniya’daki PlayStation merkezinde Afeela’nın özelliklerini gösteren bir demo düzenlerken, yeni Afeela modelinde, Sony’nin özel özelliklerini sergileyen bir medya çubuğu gösterildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

HAMAS'A TERÖR ÖRGÜTÜ DEMİŞLERDİ, UNUTTURMAK İÇİN EĞLENCEYLE BİRLEŞTİREN ÖZELLİKLER SUNUYOR

Yeni model aracın medya çubuğunda, kişiselleştirilebilir mesajlar gösterebilirken isimle karşılamalar yapabilinirken, HAMAS için yapılan terör örgütü şeklindeki küstah tanımlamanın şirkete verdiği zararı unutturmak için büyük çaba sarfedildiği görülüyor. Çevresel engelleri algılayan kameralarla donatıldığı belirtilen araç, Unreal Engine 5 ve diğer ileri teknolojilerle desteklendiği bselirtilerek pazarlanıyor.

BOYKOT DELİNMEZSE, TÜM DÜNYADA 2026’DA KULLANICILARA TESLİM EDECEK

Aracın tanıtımı yapılırken, kullanıcıların güvenliği artıran AR navigasyon özelliklerini de içerdiği öne sürüülürken, İsrail ile bu kadar içiçe olan şirketin, navigasyon bilgilerini bu ülke ile paylaşıp paylaşmadığı tedirginliğini nasıl giderecekleri merak ediliyor. İsrail'e destek açıklaması yapan Sony ve Honda'nın, Afeela’yı 2025’te ön satışa sunmayı planlıyor ve 2026’da kullanıcılara teslim etmeyi planladığı açıklandı. İslam dünyasındaki Sony için geliştirilen boykot delinmezse, üretimin piyasada yer bulması zor.