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Sonunda yola geldiler! PKK bayrağı yasaklandı

Almanya'nın Berlin şehrinde aşırı sol grupların yasaklı PKK bayrağı çağrısı etkinliklerde olay çıkabileceği endişesi doğurdu.

01 Mayıs 2018 Salı 15:24
Sonunda yola geldiler! PKK bayrağı yasaklandı

Berlin'de aşırı sol grupların düzenleyeceği 1 Mayıs gösterileri ve yürüyüşü sırasında, Almanya'da yasak olan PKK bayrakları taşıyacaklarını duyurmaları sonrasında gösterilerde olay çıkabileceği yönünde endişeleri gözle görülür düzeyde artırdı.

Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel, RBB bünyesinde bulunan Radio Eins radyo kanalına açıklama yaparak, bu konuda "duyguların harekete geçtiğini" ifade etti. Bu nedenle de gösteriyi "yakından takip edeceklerini" altını çizdi.

OLAY ÇIKMASINI ENGELLEYECEKLER

Bölgede bulunan kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Eyalet İçişleri Bakanı Geisel, Almanya'da yasaklı olan PKK bayraklarının açılması durumunda polisin ne kadar sert bir tutum izleyeceği konusuyla ilgili herhangi bir açıklık getirmedi.

"Devrimci 1 Mayıs" gösterisi esnasında suç eylemlerinin cezalandırılması gerektiğini hatırlatan Geisel, fakat polisin "ihtiyatlı" davranacağını ve olay çıkmasını engelleyecek bazı tutumlar izleyeceğini dile getirdi.

BAYRAK TAŞIYANLAR GÖZALTINA ALINACAK

Berlin'de gösterilerde görev yapacak polislerin ekip başkanı Siegfried-Peter Wulff ise yasak olan bayraklara onların düşündüğü gibi uzun süre göz yumulmayacağını vurguladı. Polisin gösteriyi durdurmayacağını veya dağıtmayacağını da dile getiren Wulff, ancak gösterinin filme çekileceğini ve uygun durumlarda bu bayrakları taşıyan kişilerin gözaltına alınacağını ifade etti.

DİĞER EYALETLERDEN POLİS TAKVİYESİ

Berlin polisi, gösterilerde herhangi bir taşkınlık ve olay çıkmasını engellemek amacı ile geniş çaplı önlemler aldı. 1 Mayıs günü Berlin'de 5 bin 300 polis memurunun alanlarda görev yapacağı ifade edildi. Diğer eyaletlerden de takviye polis gücü gönderildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:24
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