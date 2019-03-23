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Sonunda bunu da yaptılar

Bilecik’te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, düğün sezonu öncesi müşterilerini ’Sahte çeğrek altın’ konusunda uyararak, "Sonunda bunu da yaptılar, dikkat edin" dedi.

23 Mart 2019 Cumartesi 12:19
Sonunda bunu da yaptılar

Bilecik’te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, düğün sezonu öncesi müşterilerini ’Sahte çeğrek altın’ konusunda uyararak, "Sonunda bunu da yaptılar, dikkat edin" dedi.


Bilecik’te yıllardır kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, düğün sezonu öncesi müşterilerini uyardı. En sonunda dolandırıcıların çeyrek altınında sahtesini yaptığı belirten Sünetci, "Halk tarafından düğünlere doğumlara götürülen çeyrek altınında sahtesini yaptılar. Görsel olarak aynı, çeyrek altının standart gramı 1.75 gram gelirken bu sahte altın 1.20 gram gelmektedir. Vatandaşların altını güvendikleri kuyumculardan almalarını tavsiye ederiz. Özellikle yapılan sahte altınlara 2017 tarih vurulmuş. Bunun sebebi müşterilerin yeni tarihli değil genellikle eski tarihli çeyrek atın tercih etmeleri. Aldığımız altını inceleyip bu tür sahtekarların oyunlarına gelmeyelim diye" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:19
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