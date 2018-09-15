0553 313 94 23

Sonunda belli oldu! Komşuda önemli gelişme

Irak meclisinde bugün yapılan oylamada Sünni Arap adaylardan Halbusi en çok oyu alarak yeni Meclis Başkanı oldu.

15 Eylül 2018 Cumartesi 15:33
Sonunda belli oldu! Komşuda önemli gelişme

Meclis Başkanını belirlemek üzere bugün düzenlenen oturumda yapılan gizli oylamada, 5 adaydan biri olan Sünni Arap aday Muhammed Halbusi, Başkanlığa seçildi.

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, eski Savunma Bakanı Halid el-Ubeydi, Raad Dahleki ve Talal Zavbaii de Meclis Başkanlığı yarışına katılan isimler arasındaydı.

Oylamada Halbusi 169, Ubeydi 89, Nuceyfi 19 diğer adaylar ise birer oy aldı. 

Meclis Başkanlığı yarışına katılan Ahmed Cuburi çekildiğini açıklamış, yarışa Halid el-Ubeydi katılmıştı.

Bir önceki dönem Meclis Maliye Komitesi Başkanı olan Halbusi, milletvekili seçildiği döneme kadar Enbar Valiliği görevini yürütüyordu. 

Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerden sonra yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı hükümet henüz kurulamadı.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 15:33
  1. ırak
  2. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'ta flaş iddia! Gizlice görüştüler
    1. Irak'ta flaş iddia! Gizlice görüştüler
    2. ABD kuklaları DAEŞ ve YPG/PKK, 5..
    3. Bursa'da müptezeller, 'alayınız gelse..
    4. Gelin ve damadın düğün öncesi..
    5. İran'da kuraklık alarmı!
    6. Beyin kanamasından ölen gurbetçi..
    7. 2018 YKS ek yerleştirmede nelere..
    8. Kırşehir'de feci kaza! Çalışırken bu..
    9. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden..
    10. Bakan Bekir Pakdemirli'nin acı günü
    11. 3. Havalimanı'nda CHP-HDP'den..
    12. Nihat Doğan kovuldu! "Beyaz TV gereken..
    13. Sonunda belli oldu! Komşuda önemli..
    14. Suriye'de teröristler birbirine düştü:..
    15. İsveç’in başkenti Stocholm'da patlama
    16. Türkiye ve Rusya'ya İdlib çağrısı!..
    17. Adana'da 'husumetliler' silahla..
    18. Irak Meclis Başkanı belli oldu
    19. Kahraman kıza kötü haber! Afgan..
    20. Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip..
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    Elmayı bırak yerliye bak
    Elmayı bırak yerliye bak
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2018
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula