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Sonuna kadar varım

Gazetemiz okurlarından Dursun Hançer, "Sonuna kadar varım" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

11 Kasım 2018 Pazar 14:30
Sonuna kadar varım

Dursun  Hançer

KAYSERİ

İslamiyetle mücadele eden CHP memur, birde bu memura ödev veren amir var. Nuri Demirağ’ın uçak fabrikasını kapattıran İnönü, Boğaz köprüsüne ‘’buradan kompradorlar geçecek, fakirin işine yaramayacak” diye mitingler yapan, basiretsizliğiyle millete hizmeti engelleyen Ecevit, İstanbul susuzlukla, çöplerle kıvranırken 1989-1994 yıllarında İstanbul belediyesi CHP’de iken laiklik derdiyle kıvranan Baykal, İstanbul havaalanı ve yatırımlara hep karşı çıkan Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul‘u ve elektrikli otomobili lüzumsuz gören İnce’nin de Türk milletiyle aynı yönde olmadıklarını net olarak görüyoruz.

Cumhuriyet tarihi boyunca millete tepeden bakan, milletin değerleriyle kavgalı, bürokrasiye, askeriyeye, sendikalara, yargıya hakim olan fakat sayıca az olan bu memur takımının milletle süren kavgası kitaplara sığmayacak kadar çoktur. İslamiyete engel olmaya memur CHP’nin bariz en son örneklerden biri 11 Ekim 2018’de Akit gazetesinde yer alan haberde ‘’CHP’den sapkınlara tam destek” haberinde LGBTİ’leri toplumda yaygınlaştırma gayretleriyle CHP ödevini yapmaktadır.

Tam bu durumun karşısında daRecep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesini ‘’Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik” diyerek, Türk milleti ve İslam alemi üzerinde, ödev verdiği kifayetsizlerle İslam’ı engellemeye çalışan firavun zihniyetlilerin karşısında, emsalini HZ. Peygamberimizin (S.A.S.) Mekke’de müşriklere karşı verdiği mücadelede görüyoruz. Uzun yıllardır ifsat edilen değerlerimizi ve insanımızı tekraren insanlığa huzur getirecek tek doğru İslam değerlerine kavuşturmak yolunda Recep Tayyip Erdoğan’ın omuzlarındaki yükün ağırlığını anlamakta aciz kaldığımı düşünüyorum.

Millete tepeden bakan, gücü kutsayan yanlış zihniyetten, milleti Hakka ve hakikate çağıran, bu uğurda da kolaycılığı değil, zor olanı seçen Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek’in “Var ol ey ulvi zorluk, yere bat sefil kolay” düsturuna uymaktadır. Ben de halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğuna inanarak, Erdoğan’a dava arkadaşı olarak, ateşe bir damla su taşıyan karınca misali de olsa her zaman yanında olacağıma söz veriyorum.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 14:30
  1. İslamiyet
  2. CHP
  3. Nuri Demirağ
  4. Boğaz köprüsü
  5. Ecevit
  6. İstanbul havaalanı
  7. Kılıçdaroğlu
  8. Kanal İstanbul
  9. Akit
  10. Recep Tayyip Erdoğan
  11. HZ. Peygamberimiz (S.A.S.)
  12. Mekke
  13. Necip Fazıl Kısakürek

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