Sonuçlar açıklandı tanıtım hızlandı

2018 -2019 akademik yılı programlarını tamamlayan üniversitelerde bugünlerde yeni dönem tanıtım telaşı öne çıkıyor. Başta vakıf üniversiteleri olmak üzere birçok üniversite, eğitim hayatında yeni bir sayfa açacak olan adayları adeta bilgilendirme yağmuruna tutuyor.

Adayların öncelikleri net

29 Temmuz akşamına kadar sürecek olan tanıtım günleri etkinliklerinde aday öğrencilerle ailelerini misafir edecek olan üniversite yönetimleri, görevlendirdikleri personel ya da öğrenciler aracılığı ile öncelikli olarak birebir görüşme trafiğini yönetecek. Büyük bir kısmı hafta sonunu da içine katarak, diğer üniversitelerden ayrılan yönlerini, sundukları fırsatları, öğretim üyelerinin kimler olduğunu, burslar başta olmak üzere sağlanan mali imkânları, sosyal hayata dair beklentileri karşılayacak donatıları ve merak edilen diğer konuları anlatmaya çalışacak. Ancak hemen hemen tüm adayların merak ettiği ve cevap aradığı ilk üç konu ise burslar, sağlanan uluslararası imkânlar ve akademik kadro oluyor.

Üniversiteler neler yapacak?

Bu yıl sıkışık olan takvime uyarak tanıtım yarışına katılan üniversitelerin büyük bir kısmında programlar birbirine benziyor. Örneğin Sabancı Üniversitesi’nde hafta sonunu da kapsayan tanıtım programı, kampüs turunu da kapsayacak şekilde 10:30-14:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylara akademik yaşamın anlatıldığı sabah bölümünde Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, eğitim sistemi hakkında bilgi verecek. Mezunların izlenimlerini paylaşacağı bölümün ardından, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canan Atılgan, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Kıbrıs ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Kasap fakülteler ve programları konusunda bilgi verecek. Programda, ayrıca kontenjanlar, burslar ve Sabancı Üniversitesi ile ilgili genel bilgilendirme sunumları yapılacak. Sunumların ardından kampüs turuna geçilerek akademik yaşam ve kampüs olanakları ile ilgili bilgi verilecek. Adaylar arzu ederlerse Bilgi Merkezi’nde yer alan Collaboration Space’i de ziyaret edebilecek. Ziyaretçiler Collaboration Space’te; 3 boyutlu yazıcılar, 3 boyutlu tarayıcılar, sanal gerçeklik, elektronik, el sanatları ve donanım malzemeleri gibi kaynakları tanıma fırsatı bulacaklar. Tanıtım günleri etkinliklerinin öğleden sonraki bölümünde haftanın her günü dönüşümlü olarak BAGEM (Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi), Akademik Destek Merkezi, Staj ve Kariyer Ofisi, Uluslararası Değişim Fırsatları ve Girişimcilik & Yenilikçilik alanlarında bilgilendirme sunumları da gerçekleşecek. Her üniversitede kampüs programları anlatılırken, ziyaret imkânı bulamayan adaylar ve veliler için kontenjan, ücret ve burslar, fakülteler ve programlar ile ilgili her türlü detaylı bilgi üniversitelerin web sayfalarında yer alıyor.

Sosyal medyalı destek

Bu yıl üniversitelerin hemen hemen hepsinde sosyal medya hesaplarında program tanıtımları da öne çıkıyor. Bazı üniversitelerde ise WhatsApp hattı üzerinden bilgi alışverişinde bulunma imkânı sağlanıyor. Sabancı Üniversitesi de bunlardan birisi.