0553 313 94 23

Sonuçlar açıklandı! Merkel'e soğuk duş

Almanya'da yapılan anket sonuçları açıklandı. Almanya Başbakanı Merkel için şok etkisi yapan ankete göre; Merkel'in partisi liderliğini kaybetti.

07 Eylül 2018 Cuma 18:15
Sonuçlar açıklandı! Merkel'e soğuk duş

Almanya'nın doğusundaki altı eyalette yapılan ankette Almanya Başbakanı  Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Parti (CDU) eyaletteki üstünlüğünü Almanya için Alternatif Partisi (AfD)'ye kaptırdı.

Ankette doğu eyaletlerindeki Almanların yüzde 27'si ırkçı AfD'yi tercih ettiklerini belirtirken, iktidar partisi CDU'yu destekleyenlerin oranı ise yüzde 23'te kaldı.

Doğu Almanların geleneksel partileri Sol Parti yüzde 18 oranında kalırken, Sosyal Demokrat Parti SPD ise yüzde 15 seviyesine indi.

Federal düzeyde yüzde 29 oy oranına sahip olan CDU, Almanya'nın en yüksek oy oranına sahip partisi olurken, AfD ise yüzde 16-17 seviyesinde oy oranıyla ülke genelinde üçüncü büyük parti konumuna yükseldi. 

Öte yandan, Batı Almanya olarak bilinen eyaletlerdeki Almanlar polise yüzde 85 oranında güvenirken, doğu eyaletlerinde güven oranı yüzde 69 olarak belirlendi.

Batı Almanlar yargıya olan güveni yüzde 69 olurken, doğulu Almanların güveni ise yüzde 50'lerde kaldı.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 18:15
  1. Angela Merkel
  2. Almanya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da kanlı olay: 2 kişi öldü
    1. Ankara'da kanlı olay: 2 kişi öldü
    2. Ankara nöbetçi eczane Yenimahalle
    3. Elazığ'da kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi..
    4. Ankara nöbetçi eczane Keçiören
    5. Beyaz leblebinin faydaları saymakla..
    6. Ankara nöbetçi eczane Mamak
    7. Doğum kontrol hapı kullanıyor ve..
    8. Selanik tatlısı nasıl yapılır?
    9. Bakan açıkladı: O gemiyi tespit ettik!
    10. Ankara nöbetçi eczane Çankaya
    11. Ankara'da nöbetçi eczaneler 7 Eylül..
    12. Baş dönmesi basit bir haberci
    13. Erişteli yoğurt çorbası nasıl yapılır?
    14. Yoğurt maskesi ile cildinizi arındırın
    15. Gözlük camını temizlemek için...
    16. Gömlek ütülemek sandığınız kadar zor..
    17. Ayakkabı kokusundan kurtulmak için...
    18. Gözde ışık çakmalarına dikkat!
    19. 3'lü zirve sonrası Erdoğan'dan kritik..
    20. Diyanet 9500 imam müezzin Kur'an..
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20