Sonuçlar açıklandı! Heyecanlı bekleyiş sona erdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Müjdeli haberi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından verdi. Daha önce yayınlanan ÖSYM takviminden bir gün önce açıklanan YKS sonuçlarını öğrenen adaylardan barajı geçenler, tercih planlarını yapmaya başladı.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrendi. Sonuçlarda testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı - TYT puanı ve başarı sırası - varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları - Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) - Yerleştirme puanları ve başarı sıraları yer aldı.

Bu arada ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sundu. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basıldı. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılabiliyor.

Puan ve sıralamalar önemli

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecekler. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecekler. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunuyor. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları ise bulunmuyor. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekiyor. Bu arada YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı. Ancak bu kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.