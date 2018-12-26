0553 313 94 23

Kirli ittifakta yeni perde Münbiç!

ÖSO'nun terör örgütü işgali altındaki Münbiç’e ilerlemesi üzerine paniğe kapılan PKK/YPG, işgal ettiği yerleri katil Esad rejimine devretmeye başladı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 08:08
Kirli ittifakta yeni perde Münbiç!

Suriye'de Katil Esad rejimine ait güçler, terör örgütü YPG/PKK ile koordinasyon içerisinde Münbiç bölgesine askeri unsurlarını soktu. Münbiç'teki güvenilir kaynakların Anadolu Ajansı'na verdiği bilgiye göre, rejim güçlerini taşıyan 40 pikap, 2 tank, malzeme kamyonları ve zırhlı personel taşıyıcılar, ilçeye giriş yaptı. Terör örgütü YPG/PKK elebaşılarıyla toplantı yapan rejim güçlerinin konvoyu, Arimah beldesine yöneldi.

MSB açıklama yaptı

YPG/PKK, Arimah'ın kontrolünü rejim güçlerine bıraktı. Milli Savunma Bakanlığı ise gelişmelerle ilgili olarak, Arimah bölgesindeki hareketliliğin, 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğunun gözlendiğini ve gelişmelerin takip edildiğini belirtti. Münbiç'in diğer bölgelerinde YPG/PKK işgali sürerken, ABD'nin yakın zamanda ilçedeki askerlerini çekmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 08:08
  1. YPG
  2. Münbiç
  3. Esad rejimi
  4. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güvenlik korucularına ek tazminat mı ödenecek?
    1. Güvenlik korucularına ek tazminat mı..
    2. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    3. Serbest piyasada döviz açılış..
    4. Çorum'da okullara kar tatili
    5. GÜNDEM / 26 Aralık 2018
    6. Lice kırsalında sokağa çıkma yasağı.....
    7. Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz..
    8. Karaman'da eğitime kar engeli
    9. Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira..
    10. CHP'li belediyeden dev hizmet! Noel..
    11. Yarın okulların tatil olduğu iller..
    12. Günün âyet ve hadisi
    13. Kara yollarında durum
    14. 26 ilde görev yapanlara ek tazminat
    15. "Rusya ile ABD ilişkisi sıfır"
    16. Türkiye'den Irak'taki terör..
    17. Sonu yaklaşan YPG'nin son umudu!
    18. ABD-Meksika sınırında bir çocuk daha..
    19. Yalçın Topçu: Azerbaycan'ın öz toprağı..
    20. İstanbul Ofis Taşımacılığı Hizmetleri
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Asgari ücret belli oldu
    Asgari ücret belli oldu
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Hainler aynı safta
    Hainler aynı safta

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler