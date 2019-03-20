0553 313 94 23

Sönmez Grubu Bursa Emniyetini Destekleme ve Güçlendirme Derneği’ne ev sahipliği yaptı

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa Emniyet Müdürlüğü Destekleme ve Güçlendirme Derneğiyönetim kurulu ve üyeleriyle Bursa Baia Hotel’de bir araya geldi.

20 Mart 2019 Çarşamba 17:55
Sönmez Grubu Bursa Emniyetini Destekleme ve Güçlendirme Derneği’ne ev sahipliği yaptı

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa Emniyet Müdürlüğü Destekleme ve Güçlendirme Derneğiyönetim kurulu ve üyeleriyle Bursa Baia Hotel’de bir araya geldi.


Sönmez Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Cem Sönmez’in ev sahipliği yaptığı programa Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bursa Emniyet Derneği Başkanı Faik Çelik, Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez, Sönmez Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Sönmez, Bursa Emniyet Derneği Başkan Yardımcısı Galip Sakder ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.


Programda konuşan Asayiş Şube Müdürü İbrahim Çağrı Şentürk, mal varlığına yönelik işlenensuçlar ve alınacak önlemler hakkında yapılması planlanan projelerden bahsetti. Ardından Trafik Denetleme Şube Müdürü Şükrü Solak, yapılması planlanan trafik akademisi projesini anlattı. Solak, ailelerin bilinçli trafiğe çıkmaları için haftanın 7 günü eğitim vermek istediklerini vurguladı.


Sönmez’den katkı çağrısı


Bursa Emniyet Müdürlüğü Destekleme Ve Güçlendirme Derneği’nin uygulamış olduğu projelerin amacına ulaştığına dikkat çeken Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, trafik akademisi projesinin oldukça faydalı olduğunu söyledi.


Bursa Valisi Yakup Canbolat ise Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez’e ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, “Bursa’nın güvenlik ve asayiş trafik sorunlarıyla ilgili sivil anlamda bir değerlendirme hemde sivil bir bakış yakalanıyor. Kamu kurumlarının özellikle Emniyet Müdürlüğümüzün üretmiş olduğu güvenlik hizmetinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve desteklenmesi konusunda büyük bir katkı ortaya koyuyor” dedi.


Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez ise " Sizlerle beraber olmaktan dolayı çok keyif aldım, çok mutluyum. Bundan sonraki toplantılarla da beraber olmayı çok isterim. Bu tür ihtiyaç tespitlerinizde beni de düşünürseniz katkı koymak amacı ile sevinirim" ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Yıldırım’dan Milli Eğitim Müdürü Tekin’e ziyaret
    1. Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı..
    2. Sönmez Grubu Bursa Emniyetini..
    3. Terör mağdurları için yapılan..
    4. 24 mültecinin can verdiği tekne..
    5. Sunta fabrikasında yağ kazanı patladı:..
    6. CHP’li Gökçe seçim çalışmalarına devam..
    7. Baydilli seçim çalışmalarını sürdürüyor
    8. Mercan Koleji 2023 eğitim vizyonuna..
    9. KTO Karatay’da Dünya Sosyal Hizmet..
    10. Avşar’un Nevruz Bayramı mesajı
    11. Karaköprü Belediyespor yönetimi..
    12. Porto, Iker Casillas ile nikah tazeledi
    13. DSP adayı Kılıç’tan ‘Büyük buluşma’..
    14. İŞKUR öğrencilerle buluştu
    15. Tayland'da eski Başbakan Abhisit'ten..
    16. "Koca çınarlara" müzik ve pastalı terapi
    17. Cinayet sanıkları yeniden hakim..
    18. Şırnak şehidine son görev
    19. Milli Eğitim Bakanı Selçuk,..
    20. Manavgat’ta ıslanan halı kavgası kanlı..
    21. "Ekonomimizin aktörlerini dinlemek..
    22. Mal varlığını açıklayan Başkan Babaş:..
    23. "Hobi Terapi Köyü" protokolü imzalandı
    24. Vali Çakacak’ın Nevruz mesajı
    25. İnegöl’deki gergin gece davasında..
    26. Yunanistan'a kaçacaklardı! Yakalandılar
    27. Başkan Ataç şehit aileleri ve..
    28. Deprem bölgesi havadan görüntülendi
    29. Kulp ilçesinde 96 milyona mal olan..
    30. "İran halkı, başkalarının kendi..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"