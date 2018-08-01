Soner Yalçın da umudunu kesti: Kazanması imkansız
Karanlık Oda Tv'nin sahibi ve iftira bülteni Sözcü'nün yazarı Soner Yalçın, Muharrem İnce'nin genel başkan seçilmesinin imkansız olduğunu yazdı.01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:17
24 Haziran seçimleri sonrası suların durulmadığı CHP'deki kurultay süreciyle ilgili yazı yazmaktan çekinen Sözcü yazarı Soner Yalçın sessizliğini bozdu.
GENEL BAŞKANLIK İMKANSIZ
Yalçın, Muharrem İnce'nin genel başkan olmasının imkansız olduğunu yazdığı yazısında 'Muharrem İnce kurultayı toplayabilir mi? Zor. Muharrem İnce genel başkan seçilir mi? İmkansız. Hep yazıyorum; sorun yapısal! CHP “hastalığa” hâlâ “teşhis” koyamıyor ki “tedaviye” geçsin. Partililer “hap” yutmakla iyileşeceğini sanıyor!' ifadelerini kullandı.
İNÖNÜ'YÜ 33 YIL BAŞKAN YAPTILAR
Yalçın 'Atatürk vefat etti; İnönü “değişmez” genel başkan oldu! (Ne diyordu parti tüzüğü; genel başkanın vefatı, vazife yapamayacak bir hastalığı olması veya istifa sonucu olağanüstü kurultaya gidilir! Bu sebeple partiyi iktidar yapamayan İnönü'yü, 33 yıl 5 ay 12 gün genel başkanlıkta tuttular!)' diye yazdı.
BİR TÜRLÜ GİTMEYEN GÜLEK
Yalçın, CHP'de yaşanan süreci, 10 kurultayda genel sekreterliğe aday olan Kasım Gülek'in üzerinden eleştirdi.
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