Soner Yalçın da umudunu kesti: Kazanması imkansız

24 Haziran seçimleri sonrası suların durulmadığı CHP'deki kurultay süreciyle ilgili yazı yazmaktan çekinen Sözcü yazarı Soner Yalçın sessizliğini bozdu.



GENEL BAŞKANLIK İMKANSIZ



Yalçın, Muharrem İnce'nin genel başkan olmasının imkansız olduğunu yazdığı yazısında 'Muharrem İnce kurultayı toplayabilir mi? Zor. Muharrem İnce genel başkan seçilir mi? İmkansız. Hep yazıyorum; sorun yapısal! CHP “hastalığa” hâlâ “teşhis” koyamıyor ki “tedaviye” geçsin. Partililer “hap” yutmakla iyileşeceğini sanıyor!' ifadelerini kullandı.







İNÖNÜ'YÜ 33 YIL BAŞKAN YAPTILAR



Yalçın 'Atatürk vefat etti; İnönü “değişmez” genel başkan oldu! (Ne diyordu parti tüzüğü; genel başkanın vefatı, vazife yapamayacak bir hastalığı olması veya istifa sonucu olağanüstü kurultaya gidilir! Bu sebeple partiyi iktidar yapamayan İnönü'yü, 33 yıl 5 ay 12 gün genel başkanlıkta tuttular!)' diye yazdı.



BİR TÜRLÜ GİTMEYEN GÜLEK



Yalçın, CHP'de yaşanan süreci, 10 kurultayda genel sekreterliğe aday olan Kasım Gülek'in üzerinden eleştirdi.