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Soner Çetin’e 25. yıl plaketi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende meslekte 25.

05 Nisan 2019 Cuma 14:21
Soner Çetin’e 25. yıl plaketi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende meslekte 25. yıl plaketi verildi. Belediye başkanlığının görev, avukatlığın ise meslek olduğunu belirten Başkan Çetin, “Avukatlık gibi onurlu bir mesleğe sahip olduğum için mutluyum” dedi.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e Adana Barosu tarafından meslekte 25 yılını tamamlaması dolayısıyla plaket verildi.


5 Nisan Avukatlar Günü çerçevesinde düzenlenen tören Adana Barosu Mahmut Esat Bozkurt Salonu’nda gerçekleştirildi. Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük, konuşmasında yargı bağımsızlığına vurgu yaparak, avukatların sıkıntılarını dile getirdi.


Türkiye’nin bir yerel seçimi geride bıraktığını belirten Av. Veli Küçük, “Meslektaşımız Sayın Soner Çetin ikinci kez Çukurova Belediye Başkanı seçildi. Bunun yanında Adana’da ilçe belediye başkanı seçilen meslektaşlarımız var. 15 meslektaşımız da belediye meclisine girdi” diye konuştu.


Konuşmaların ardından “Meslekte 25 Yılını Dolduran Avukatlar İçin Plaket Töreni” düzenlendi. Törende meslekte 26’ncı yılına giren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e de plaket verildi. Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük’ten plaketini alan Başkan Çetin, şunları söyledi:


“26 yıl önce avukatlık ruhsatını aldım ve mesleğimi yapmaya başladım. Şu anda belediye başkanıyım. Ancak belediye başkanlığı bir meslek değil görevdir. Onurlu bir görevdir. Benim mesleğim avukatlık. Avukat olduğum için de onur duyuyorum. Makamlar gelip geçicidir. Ama her zaman avukat olarak kalacağım. Çukurova halkının büyük ilgisi dolayısıyla aranıza dönemedim ve yine belediye başkanı olarak kaldım. İkinci kez seçilirken Türkiye’de oyunu en çok artıran 3’üncü belediye başkanı oldum. Tüm meslektaşlarıma başarılar diliyor, plaket alanları kutluyorum.”


Soner Çetin’in ardından mesleğinde 25 yılını dolduran diğer avukatlar da plaketlerini aldılar. Plaket töreninin ardından anı fotoğrafı çektirildi.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 14:21
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