0553 313 94 23

Soner Çetin, Karahan Mahallesi’nde cami açılışına katıldı

Karahan Mahallesi Yeşilvadi konutlarında, Çukurova Belediyesi’nin katkılarıyla yaptırılan cami Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin tarafından hizmete açıldı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:14
Soner Çetin, Karahan Mahallesi’nde cami açılışına katıldı

Karahan Mahallesi Yeşilvadi konutlarında, Çukurova Belediyesi’nin katkılarıyla yaptırılan cami Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin tarafından hizmete açıldı.Çetin, “Karahan’da Aleviler ve Sünniler barış ve huzur içinde yaşıyor. Burası Türkiye’ye örnek güzel bir mahalledir” dedi.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, daha önce cemevi yaptırdığı Karahan Mahallesi’nde bu kez yapımında Çukurova Belediyesi’nin de katkılarının olduğu caminin açılışı yaptı.


Çukurova İlçe Müftüsü Hüseyin Gün, hayırseverler ve mahalle sakinlerinin katıldığı Yeşilvadi konutlarının bulunduğu yerdeki caminin açılışında konuşan Başkan Soner Çetin, Karahan’ın Alevi ve Sünni vatandaşların barış ve huzur içinde yaşadığı Türkiye’ye örnek güzel bir mahalle olduğunu belirtti.


Belediye Başkanı olarak her inanca eşit mesafede ve saygılı olduklarını kaydeden Başkan Soner Çetin, “Ben hangi inanca mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımızın belediye başkanıyım. Tüm inançlara saygılı ve eşit mesafedeyiz. Daha önce Karahan’da yaptırdığımız cemevinin açılışını yapmıştık. Yine mahalledeki caminin onarımını gerçekleştirdik. Şimdi de cami açılışı yapıyoruz. Bu caminin yapılmasında katkısı olan hayırseverlere teşekkür ediyorum” dedi.


İbadethanelere önem veriyoruz


Başkan Soner Çetin, ibadethanelere büyük önem verdiklerini belirterek, 3 cemevi yaptırdıklarını, 4’ü cemevini de yapacaklarını kaydetti. Bunun yanında Karataş’ın Helvacı Köyü’ndeki caminin yıkılan minaresini yaptırdıklarını anlatan Çetin, “İbadethaneler bizim için çok önemli. İbadethanelerde düzenli olarak oluşturduğumuz özel ekip temizlik çalışması yapıyor” şeklinde konuştu.


Çukurova İlçe Müftüsü Hüseyin Gün de caminin yapılmasındaki katkılarından dolayı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e teşekkür etti.


Konuşmaların ardından mahalle sakinlerinin çocukları küçük bir gösteri sundu ve ilahiler okudu. Soner Çetin, İlçe Müftüsü Hüseyin Gün ve mahalle sakinleriyle birlikte açılışını yaptığı camide namaz kıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gökçek’ten yeniakit.com.tr’ye açıklama: Dağ başımı burası?
    1. Gökçek’ten yeniakit.com.tr’ye..
    2. Nijerya'da trafik kazası: 19 ölü
    3. Trabzonspor, Gaston Campi ile prensip..
    4. Savcı Sayan bombaladı! Skandal manşete..
    5. "Şampiyon olmak istiyorsanız iyi..
    6. Kayseri Valiliğinden Uygur Türkleri..
    7. Fatih Terim'in 45 yıl önce attığı imza
    8. Tır otomobile çarptı: 3 yaralı
    9. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    10. Mahkemenin boşamadığı kadın "boşanmak..
    11. Meysu Outlet’ te Eğlence Çeki..
    12. Yunusemre’de bin öğrenci yüzme..
    13. TCMB döviz kurları
    14. Artistik yüzme: 2019 FINA Dünya..
    15. Kuzey sahilleri yeniden Mavi Bayrak..
    16. Amasra tünelinde korkulu anlar
    17. Ciğer ve ekibi “Şube Kapasite..
    18. Kazım Kurt: “Toprağımıza da suyumuza..
    19. Niğde'de çığ altında kalmıştı! Geçen..
    20. Pendik’te hamile kadın ve eşine..
    21. Lületaşı Festivaline coşkulu final
    22. (Özel haber) Erol Bedir: "Hocamız onay..
    23. (Özel) Lüks sitede korkutan yangın
    24. Baklavacı magandalar hakkında yeni..
    25. Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı..
    26. Maganda kurşunuyla yaralanan genç..
    27. Okan Dernek: “Daha güçlü döneceğim”
    28. TOKİ Başkanı Bulut: “Eskişehirli..
    29. Geçirgen bağırsak sendromunun bilmeniz..
    30. Başkan Yıldırım’dan başarılı..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    Şamil Tayyar'dan yeni parti açıklaması!
    Şamil Tayyar'dan yeni parti açıklaması!