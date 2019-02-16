Soner Çetin, engelsiz şampiyonları Metin Şentürk ile buluşturdu

Çukurova Belediyesi’nin konuğu olarak konser vermek üzere Adana’ya gelen ünlü sanatçı Metin Şentürk, Başkan Soner Çetin’in makamında çeşitli branşlarda şampiyon olan engelsiz gençlerle buluştu. Buluşma renkli görüntülere sahne olurken, Metin Şentürk, engellilerin sorunlarına olan duyarlılığından dolayı Başkan Çetin’e teşekkür etti.

Sanatçı Metin Şentürk, konser vermek üzere, Çukurova Belediyesi’nin daveti üzerine Adana’ya geldi. Konserden sonraki gün teşekkür etmek üzere Soner Çetin’in makamına gelen Metin Şentürk’ü Adana İl Engelliler Meclisi üyesi bir grup ile çeşitli dallarda şampiyon olan engelsiz gençler karşılayarak sürpriz yaptı.

Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonu Meryem Nur Tunuğ, Özel Sporcular Türkiye Jimnastik Şampiyonu Nilsu Taşkınlar, Bedensel Engelliler Otistik Türkiye Şampiyonu Fethullah Kaygün’ün Başkan Soner Çetin ve Sanatçı Metin Şentürk’le buluşmaları renkli görüntüler oluşturdu.

Başkan Çetin ve Metin Şentürk’e çiçek veren engelsiz şampiyonlar, kendilerine gösterilen ilgiden oldukça mutlu oldu.

Soner Çetin’e engellilere gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Sanatçı Metin Şentürk, “Çukurova’da engelleri sevgileriyle, kocaman yürekleriyle yenmiş kardeşlerimle olmaktan dolayı çok mutluyum. Tabi ki, bu kadar sevginin olduğu yerde şampiyonlar çıkar” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin de, engelli dernekleriyle çok özel bir birliktelik yakaladıklarını belirterek, “Bu işleri gönülden yapmak gerekiyor. Onlar, bizlere biz de onlara gönüllerimizi açtık” ifadesini kullandı.