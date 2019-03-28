Söndürülmeden bırakılan sigara iş yerini yaktı Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesindeki bir iş yeri, çalışanlardan birinin söndürmeden bıraktığı sigara izmariti nedeniyle çıkan yangında büyük çaplı hasar gördü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir iş yeri, çalışanlarından birinin söndürmeden bıraktığı sigara izmariti nedeniyle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Kadıkendi Mahallesi'nde bulunan bir demir doğrama atölyesinden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İş yerinde tinerin bulunması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 2 saatte söndürülebildi. Büyük çaplı hasara neden olan yangınla ilgili inceleme yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangının çalışanlardan birinin söndürmeden bıraktığı sigara izmaritinden çıktığını tespit etti.



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