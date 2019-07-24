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Sondaj yapan kamyon devrildi

Diyarbakır’da sondaj çalışması yapan kamyonu taşıyamayan toprak kaydı, kamyon taklalar atarak metrelerce yuvarlandı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:31
Sondaj yapan kamyon devrildi

Diyarbakır’da sondaj çalışması yapan kamyonu taşıyamayan toprak kaydı, kamyon taklalar atarak metrelerce yuvarlandı.


Olay, Çınar ilçesinde bulunan Çeme Reşan piknik alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu bir kişinin kullandığı sondaj aracı, çalışma esnasında toprağın kayması sonucu takla attı. Takla atan kamyonda bulunan şoförün burnu bile kanamazken, kamyon hafriyat ekibi tarafından kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:31
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