Sondaj yapan kamyon devrildi Diyarbakır’da sondaj çalışması yapan kamyonu taşıyamayan toprak kaydı, kamyon taklalar atarak metrelerce yuvarlandı.

Diyarbakır’da sondaj çalışması yapan kamyonu taşıyamayan toprak kaydı, kamyon taklalar atarak metrelerce yuvarlandı.

Olay, Çınar ilçesinde bulunan Çeme Reşan piknik alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu bir kişinin kullandığı sondaj aracı, çalışma esnasında toprağın kayması sonucu takla attı. Takla atan kamyonda bulunan şoförün burnu bile kanamazken, kamyon hafriyat ekibi tarafından kaldırıldı.

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