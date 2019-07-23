0553 313 94 23

Sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları sürüyor

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının refakatinde çalışmalarını sürdürüyor- İnsansız hava aracı, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterlerinin havadan refakat ettiği sondaj gemilerine su üstünden fırkateyn, korvet ve hücumbotlar, su altından ise denizaltılar kesintisiz şekilde eşlik ediyor

23 Temmuz 2019 Salı 13:38
Sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları sürüyor

ANKARA (AA) - Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının refakatinde çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemilerine refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarına ilişkin görüntüler Twitter'dan paylaşıldı.

İnsansız hava aracından alınan görüntülere yer verilen paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilerimize, havadan BAYRAKTAR TB-2 İHA, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterleri, su üstünden fırkateyn, korvet ve hücumbotlar, su altından denizaltılar ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:38
  1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  2. Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemileri
  3. Milli Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Paintball'un olimpik branş olması için çalışma yürütülüyor
    1. 'Paintball'un olimpik branş olması..
    2. Nijerya'da çetelerin elinden 200'den..
    3. Çay bahçesinde ayı paniği!
    4. Vali Soytürk’ün Basın Bayramı kutlaması
    5. Fındık üreticisi hasat öncesi fiyat..
    6. Kılıçdaroğlu'ndan "Erzurum Kongresi"..
    7. Yıldıray Ölçek’ten Basın Bayramı..
    8. Terör örgütü PKK'dan IKBY'ye tehdit!
    9. Can Dinçer: ÖTV kaldırılırsa devlete..
    10. Meksika ABD'ye göçü yüzde 36 azalttı
    11. Suudi Arabistan'da Husilere ait..
    12. Millet İttifakı 2. Hizmet Toplantısı..
    13. Milletvekili Dülger’in basın Bayramı..
    14. Yeni nesil hizmet aracı TRAGGER..
    15. İnegöl’ün sorunları masaya yatırıldı
    16. Türk teknoloji şirketi geliştirdi!..
    17. Ne Rus Su-35 ne de ABD yapımı F-35!..
    18. Camiye e-mail’le bomba tehdidi!
    19. GÖRÜŞ - Doğu Akdeniz bağlamında Libya..
    20. 'KKTC'ye 750 milyon liralık kaynak..
    21. OGM Ormanspor, Johannah Leedham..
    22. Babaannesini darbederek parasını..
    23. Yaz okullarında eğitim gören..
    24. Fadıloğlu’ndan meclis üyelerine hizmet..
    25. Kırdağ’da buzağı ve Kuzu yarışması..
    26. Adel Kalemcilik'ten Ar-Ge atılımı
    27. 35 yıllık çileyi bitirdi
    28. Damadın başına un eleyip yumurta..
    29. İran'dan Basra Körfezi'nde..
    30. Görme engellilerin futbol heyecanı..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama