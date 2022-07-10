Sonbaharda beklenen vâka artışını şimdiden yaşıyoruz

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artarak devam ederken uzmanlar Kurban Bayramında da kişisel tedbirlerin önemine dikkat çekiyorlar. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener Kurban bayramı dolayısıyla özellikle 60 yaş üstü vatandaşlar ile bayramlaşmada özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, “Bu bayramda açık havada bayramlaşmak gerekiyor. 60 yaş üstü ile kapalı alanda maskeli 10 dakika üstünde temasta bulunmamak gerekir. Toplu taşımada mutlaka maske takmalıyız” uyarısında bulundu.

Sonbaharda beklenen artışları erken yaşıyoruz

Aşılama karşıtlarının kafaları karıştırmaya devam ettiğini ve bunların bir kısmının da doktorlar olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Şener, “Aslında sonbaharda beklenen vaka artışını şu anda erken yaşıyoruz. Buna henüz bir dalga demek için çok erken ama bireysel korunmanın önemini ve buna mutlak uyumun gerekli olduğunun altını çizmezsek, bunu yaşamamız kaçınılmaz. Çünkü her ay bağışıklık yelpazesi daralıyor, son dozdan sonra 6 aydan fazla süre geçen kimse güvende değil. Tabii burada ilk iki dozu olmuş olma şartını da unutmamak lazım. Ama maalesef bizim gibi kişiler sizin aracılığınız ile ne kadar doğruları anlatmaya çalışsak da ‘Aşı tereddütü’ körüklenmeye devam ediyor. Bu hatta bazı mecralarda tehditlere kadar vardı. Aslında bu da bir çeşit ‘psikolojik şiddet’ hatta ne yazık ki bunların bir kısmı meslektaşlarımızdan geliyor” şeklinde konuştu.

Türkiye'deki aşılar koruma sağlamaya devam ediyor

Türkiye’deki aşılara güvenmek gerektiğini ve koruyucu özelliklerin devam ettiğine vurgu yapan Prof. Dr. Şener sözlerine şöyle devam etti; “Şu anda Türkiye’de uygulanan aşılar, ülkemizdeki varyantlara etkin koruma sağlıyor. Özellikle 60 yaş üstünde aşı firesi vermek asla akılcı değil ve bunun sebebi de ne yazık ki ‘aşı tereddütü’ çığırtkanları. Genelde vaka artışı olduğu zaman ortalama 6-8 hafta içinde yatışa ve yoğun bakım sayılarına yansıyor. Bu da Ağustos’un sonuna denk geliyor ve hazırlıkları yapıyoruz. Diğer önemli bir konu ise, aslında şu anda Türkiye’de henüz görülmemiş olan BA.4 ve BA.5 varyantları! Çalışmalara göre bu varyantlar için aşı güncellemesi gerekecek”