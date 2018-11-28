Sonbahar yağışları besicilerin yüzünü güldürdü

ŞANLIURFA (AA) - HALİL FİDAN - Türkiye'nin önemli küçükbaş hayvancılık merkezlerinden Şanlıurfa'da, sonbaharda etkili olan yağışların meraları erken yeşertmesi besicileri umutlandırdı.



Yaklaşık 2 milyon küçükbaş hayvanın bulunduğu bölgede, sonbaharda düşen bol yağış, meraların erken yeşermesini sağladı.



Genellikle Karacadağ, Hilvan ilçesi ve Tek Tek Dağları bölgelerinde hayvancılıkla uğraşan besicilerin yüzü, eylül ayından itibaren etkili olan yağışlarla gülmeye başladı.

Yağışların meraları geliştirmesiyle adeta baharı erken yaşayan yetiştiriciler, bu sayede bereketli bir sezon geçireceklerine inanıyor.

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede hayvancılığın en önemli mesleklerden biri olduğunu ifade ederek, besicilerin ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını anlattı.



Kentte hayvancılığın, daha çok meraya bağlı olduğunun altını çizen Çiftçi, şöyle konuştu:



"Bölgemizde hayvanlar genelde merada yetişiyor ve bu sayede hayvanların etleri çok daha lezzetli oluyor. Bundan dolayı zaten bu hayvanların etleri de rağbet görüyor. Geçen yıl yağışlar çok düzensiz düştü. Bu nedenle büyük sıkıntılar yaşandı. Kimi besici, hayvanlarının daha iyi gelişebilmesi için farklı yerlere göç etti, kimisi ise yazın bile hayvanlarına yem vermek durumunda kaldı. Tabii yem fiyatları çok yüksek olunca, üretici mağdur oldu. Maşallah bu yıl eylül ayından itibaren yağmurlar etkili olmaya başladı. Bunun yanı sıra hava sıcaklığın da sıfırın altına düşmemesi, meraların gelişmesini sağladı. Otlar iyi olunca hayvanlar şimdiden doymaya başladı. Bu durum üreticimizi sevindirdi. Böyle olunca kuzular da daha iyi gelişecek ve süt verimi artacaktır. İnşallah bu durum ilkbahara kadar devam eder ve güzel bir sezon geçiririz."

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu ise bu yıl mevsim şartlarının, hem tarımsal ürünler hem de hayvancılık açısından çok düzenli seyrettiğini söyledi.

Geçen yıl yaşanan kuraklığın besicileri olumsuz etkilediğini anımsatan Çullu, "Yağışlar çiftçinin ilacı, bundan dolayı meralar gelişti ve hayvanlar doydu. Geçen yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle hayvansal ürünlerin fiyatları da artmıştı. Bu yıl verim iyi olacağından fiyatların da olumlu seyredeceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

- "Meraların gelişmesi yem ihtiyacını azalttı"

Besicilerden Cahit Karataş da hayvancılıkta en büyük sıkıntının yem girdileri olduğunu söyledi.

Meraların gelişmesinin yem ihtiyacını azalttığını belirten Karataş, "Özellikle geçen yıl yaşanan kuraklık bizi çok etkiledi. Yazın bile hayvanlara yem vermek zorunda kaldık. Allah'a şükür sonbaharda etkili olan yağmur ve havaların ciddi anlamda soğumaması otların gelişmesini sağladı. Maşallah neredeyse şimdiden koyunlarımız doymaya başladı. Hayvan doyunca süt de artar. İnşallah bu hava durumu yıl boyunca devam eder. " diye konuştu.

Cuma Turan da meraların gelişmesiyle rahat bir nefes aldıklarını dile getirerek, aksi takdirde büyük sıkıntı yaşayabileceklerini ifade etti.



Etkili olan yağmurlar sayesinde yem fiyatlarının düşmesini beklediklerini vurgulayan Turan, hayvancılık yapanlar için bu yılın bereketli geçmesini temenni etti.