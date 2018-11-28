Sonatrach Libya'dan çekildiği haberlerini yalanladı

ANKARA (AA) - Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach, Libya'daki faaliyetlerini sonlandırdığı ve ülkeden tamamen çekildiği haberlerini yalanladı.

Libya yerel basınındaki haberlere göre, Sonatrach güvenlik gerekçesiyle Libya'daki ekipmanını ve personelini ülkeden çıkararak buradaki faaliyetlerini sonlandırdı. Ancak AA'ya konuşan, isminin gizli kalmasını isteyen üst düzey Sonatrach yetkilisi, şirketin bir petrol kuyusundaki sondaj cihazını başka bir yere taşıdığını ancak Libya'daki faaliyetlerini durdurduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Şirket yetkilisi, Sonatrach'ın 2012 yılından beri güvenlik gerekçesiyle atıl durumda bekleyen sondaj cihazını Cezayir'in Libya sınırı yakınlarındaki petrol kuyularında kullanılmak üzere geri çektiğini paylaştı. Yetkili, şirketin Libya'dan tüm personel ve ekipmanını çıkararak ülkeden tamamen çekildiği haberlerinin ise gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Cezayir basınında yer alan haberlerde, Sonatrach'ın Libya'daki faaliyetlerini sonlandırdığı yazılmıştı.

Sonatrach, Libya Milli Petrol Şirketi ile yaptığı anlaşmaya istinaden 2012 yılından itibaren ülkedeki yedi ayrı petrol kuyusunda arama çalışmaları başlatmıştı.

Libya'da süren güvenlik istikrarsızlığına rağmen, petrol üretimini Arap Baharı öncesinin üzerindeki rakamlara çıkarmayı hedeflediğini dile getiren Libya Milli Petrol Şirketi Başkanı Mustafa Sanalla, bir röportajında, 2019 sonunda günde 1,6 milyon varil petrol üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini paylaşmıştı.