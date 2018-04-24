SONAR Başkanı, Erdoğan ile Gül ikinci tura kalırsa kimin kazanacağını açıkladı

CHP yönetiminin Abdullah Gül'ü tabanına kabul ettirmekte zorlanacağını söyleyen söyleyerek olası yarışta Erdoğan'ın önde olduğunu söyledi.

'ABDULLAH GÜL İKİNCİ TURA KALIRSA, TAYYİP BEY FİNALDE ONU YENER'

- Peki, son günlerde kulislerde konuşulduğu gibi Gül çıkıp "Türkiye'yi parlamenter sisteme döndürmek ve seçime götürmek üzere geliyorum" derse, CHP seçmeninin tepkisi farklılaşır mı?

Biraz farklılaşır. Ama son düzlükte finale kimin kalacağı önemli hale gelir. Abdullah Gül ikinci tura kalırsa, Tayyip Bey finalde onu yener. Bir kere AK Parti seçmeni aslına oy verir. Yani dinci bir partinin orijinaline oy vermek ister. Abdullah Bey şu anda laiklerin aday gösterdiği bir dinci mi? Söylenişi bile zor. CHP seçmeninin hepsini sandığa çekemezsiniz. Abdullah Gül'e oy vermeyecek olan yüzde 3-4 oranında CHP seçmeni var. CHP, Abdullah Gül'ü kendi adayı olarak göstermeyi izah edemez.