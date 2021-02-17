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Gündem Sonar Bakar kimdir? Sonar Bakar ne kadar ceza aldı?
Gündem

Sonar Bakar kimdir? Sonar Bakar ne kadar ceza aldı?

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik suikast talimatı aldığı iddiasıyla yargılanan terör örgütü PKK üyesi hain Sonay Bakar müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 16:06:00 - 2021-02-17 16:18:28
Sonar Bakar kimdir? Sonar Bakar ne kadar ceza aldı?

Gelen son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast talimatı aldığını itiraf eden PKK'lı Sonay Bakar, "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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