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Son zamanların favorisi lokma tatlısının tarifi ve püf noktası

Siz hala lokma yapmadınız mı? Popüler tatlımızın yapılışı ve püf noktaları sizleri bekliyor. Kolaylıkla yapabileceğiniz enfes bir tarif derledik.

05 Temmuz 2019 Cuma 08:39
Son zamanların favorisi lokma tatlısının tarifi ve püf noktası

Yıllardır yapılan geleneksel ve enfes lezzet... Son zamanlarda çok popüler olan lokmanın, iki adımda bir dükkanı açılıyor desek yalan olmaz. İşletmelerin bu lezzetin farkına vararak her noktaya kurduğu dükkanların önlerinde bir de uzunca bir sıra karşılıyor gitmek isteyenleri. Oldukça güzel tadı olan lokma, sosyal medyada "çikolatalı ve bol şekerli" fotoğrafları sayesinde ününe ün kattı. 

Biz de bu lezzeti evde yapmak istersek, "nasıl yaparız" sorusunu sizler için derledik. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler

  • 3,5 su bardağı un
  • 2 su bardağı ılık su
  • 1 paket kuru maya
  • 2 yemek kaşığı toz şeker

Şerbeti için;

  • 2 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı su
  • 3-4 damla limon suyu

Yapılışı

Öncelikle şerbet için, su ve şekeri tencereye alıp kaynatın. Kaynadıktan sonra içerisine limon sıkıp 10 dakika sonra ocaktan alın. Soğuması için kenara alın. Şerbetin oda ısısından soğuk olması gerekiyor.

Şeker ve mayayı derin bir kap içerisine alın. Üzerine, parmağınızın yanmayacağı ısıdaki ılık suyu dökün. Bir süre bekleyin.

Ardından üzerine yavaşça unu ilave edin. Bir spatula yardımıyla da karıştırabilirsiniz.

Oldukça cıvık bir hamur elde etmeniz gerekecek. Lokmanın yumuşaklığı burada gizlidir.

Hamuru 5 - 8 dakika kadar karıştırarak yoğurduktan sonra, 30 - 45 dakika kadar -hava ısısına göre- dinlendirin. 

Bir sıkma torbası içerisine hamuru boşaltaraka, kızgın yağın içerisine minik bezeler halinde lokmaları sıkın. 

Hemen kızaran lokmaları, fazla bekletmeden, soğuyan şerbete çıkarın. 2 - 3 dakika kadar bekletip, servis tabağına çıkartın.

Dilerseniz çikolatayla süsleyebilirsiniz...

lokma tarifi

 

 

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 08:39
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