'Son yirmi yıldır AK Parti'den başkasına oy vermedim'

Bu sözü söyleyen yıllarca düşüncede eylemde birlikte hareket ettiğimiz bir emekli öğretmen arkadaşım.

“Artık ben bile söylenenlerden etkilenmeye, düşünmeye başladım” diyor.

Kendisini en çok etkileyen, düşündüren şu: Ak Parti’nin tabanıyla tavanı arasında bir kopukluk yaşanması!...

Sesimizi kimse duymuyor. Duymuyoooooor yahu!! Diye de hiddetleniyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız Giresun’a geldiğinde Giresun’da, Ordu’ya geldiğinde Ordu’da, ona ulaşmak isteyen bazı kanaat önderi sayılacak kişilerin ona ulaşamaması…

Burada iki mesele var:

1-Tayyip Bey partide görevli olanların dışında kimseyle görüşmek istemiyor!

2-Yerel anlamda partide etkin olanlar (İl Başkanı, İlçe Başkanı, Milletvekili.v.s) Cumhurbaşkanı ile görüşme talebinde olanları ciddiye almayıp talebi yukarıya bildirmiyorlar.

Bunların hangisi doğru?

Bunu ben bilemem tabi ama şikayetler bu minvalde.

Eğer Giresunlu bir kanaat önderi Ordu’da Tayyip Beyle görüşmek istese buna dur denilebilir.

Çünkü orada kimse tanımaz. Orduluyu da burada…

Ama mesela Giresun ve ilçelerinden herkes birbirini tanır. Engel, akla şu soruyu getirir: Acaba bizim için bi şey mi diyecek korkusu mu var?

Allah korusun; 2023 seçimlerini Ak Parti kaybederse partinin ilk yapacağı şey Giresun’daki kanaat önderi sayılabilen, siyasi ve sosyal tecrübesi olanları davet etmek ve: “Sizin değerlendirmenize göre Ak Parti seçimi niçin kaybetti?” sorusuna onların ağızlarıyla cevap aramak!...

Eğer bu arkadaş bile böyle diyorsa ki; diyor… O zaman durum vahim!

Parti şimdi gerekenleri yapmalı. Hemen yapmalı…

Muzaffer İslam komutanı Halid b. Velid (R.A) girdiği her savaşı, üstün savaş zekası sayesinde kazanıyordu.

Kayıp yok…

Müslüman askerler “Halid başımızda iken nasıl olsa kaybetmeyiz” şeklinde inanmaya başladılar.

Zafer ve galibiyyeti Allah’tan bilmeyip, Halid’den bilmeye başladılar. Bunu duyan Halife Ömer (R.A) Halid b. Velid’i komutanlıktan azletti.

Sırf tabanın sesini duymayan, çalışmayan, kendini geliştirmeyen ve Tayyip Beyin hünerine itimad edip kendini rahata salanlara karşı…

Bugün de, nasıl olsa Tayyip Bey bir şeyler yapar, seçimi döndürür diye inananlara karşı Allah, bizleri sınayabilir..

Bir musibet bin nasihatten evladır gerçeğini hatırlatmak için.

Allah korusun.

E tühliküna bima fealessüfehaü minna?