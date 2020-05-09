Son veriler geldi! Rusya’da korkutan koronavirüs tablosu
Ölümcül koronavirüsün yükselişe geçtiği Rusya’da son 24 saatte vaka sayısı 10 bin 817 kişi daha eklenmesiyle 198 bin 676’ya ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1827’ye yükseldi.
Rusya’da son 24 saatte 10 bin 817 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 198 bin 676’ya ulaştı.
104 bini aşkın vaka Moskova’da
Rusya’da vaka sayılarındaki kritik artış sürüyor. Son bir günde ülkede 10 bin 817 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 198 bin 676’ya yükseldi. Toplam can kaybının 1827’ye ulaştığı ülkedeki vakaların 104 bin 189’u başkent Moskova’da bulunuyor.