  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Son veriler geldi! Rusya’da korkutan koronavirüs tablosu

Ölümcül koronavirüsün yükselişe geçtiği Rusya’da son 24 saatte vaka sayısı 10 bin 817 kişi daha eklenmesiyle 198 bin 676’ya ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1827’ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:02:00 -
Son veriler geldi! Rusya’da korkutan koronavirüs tablosu

Rusya’da son 24 saatte 10 bin 817 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 198 bin 676’ya ulaştı.

104 bini aşkın vaka Moskova’da

Rusya’da vaka sayılarındaki kritik artış sürüyor. Son bir günde ülkede 10 bin 817 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 198 bin 676’ya yükseldi. Toplam can kaybının 1827’ye ulaştığı ülkedeki vakaların 104 bin 189’u başkent Moskova’da bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı