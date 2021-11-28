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Korona Virüs Son varyantın kaynağı aşısız bırakılan Afrika
Korona Virüs

Son varyantın kaynağı aşısız bırakılan Afrika

İlk olarak Güney Afrika’da ortaya çıkan ve şimdiye kadar tespit edilen tüm varyantlardan daha hızlı yayılan Omicron, tüm dünyanın yeni endişe kaynağı haline geldi. 5 Afrika ülkesine kapıları kapatan Türkiye’nin de dikkatle takip ettiği yeni varyant hakkında Akit’e konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, “Omicron, dünyada aşıya en az ulaşabilen Afrika’dan ortaya çıktı. Hem çok hızlı hem de aşıları etkisiz bırakma potansiyeline sahip. Tüm dünyayı kasıp kavuracak gibi duruyor” uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 11:47:00 -
Son varyantın kaynağı aşısız bırakılan Afrika

Göksel Çağlav  Ankara

Tüm dünyada aşıya en az ulaşabilen ülkelerin kıtası Afrika’da ortaya çıkan ve şimdiye kadar tespit edilen tüm Koronavirüs varyantlarından daha hızlı bulaşma özelliğine sahip olduğu açıklanan Omicron adlı yeni varyant, Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil olarak incelemeye alınırken, tüm dünyanın da yeni endişe kaynağı haline geldi.

Yeni varyantı dikkatle izleyen Türkiye de acil olarak 5 Afrika ülkesine kapıları kapattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “Tedbir: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız bu geceden itibaren kapatılmıştır” duyurusunu yaptı.

Dünyayı kasıp kavuracak gibi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Alper Şener yeni varyant hakkında Akit’e özel açıklama yaptı. Omicron’un Avrupa’da ilk olarak Belçika’dan Mısır’a giden ve yine Belçika’ya İstanbul üzerinden dönen bir hastada tespit edildiği bilgisini veren Prof. Şener, “Afrika dünyada en az aşıya ulaşan ve nüfusu en az aşılanan ülkelerin kıtası. En az aşı verilen bu kıtadan çıkan ve şimdiye kadarki tüm varyantlardan daha hızlı bulaşma özelliğine sahip Omicron şimdi tüm dünyanın yeni korkusu oldu. Tüm dünyayı kasıp kavuracak gibi duruyor. Şimdiden Güney Afrika, Botswana, Hong Kong ve İsrail’de görüldü bile” dedi.

Aşıdan ve testten kaçıyor mu

Yeni varyantın aşıları etkisiz bırakıp bırakmayacağı dünyada en çok merak edilen konu olurken Prof. Dr. Şener, yeni varyantın genomik analizinde, aşıların da hedefi olan ‘Spike’ bölgesinde 30’dan fazla mutasyon tespit edildiğini, bunun da aşıdan kaçabilme potansiyelinin var olduğu anlamına geldiğini söyledi. Prof Şener, “Hong Kong’daki iki vaka çok ilginç. İki doz aşılılar (mRNA) ve ancak 4’üncü PCR testinde pozitif oldukları belirlenebilmiş. Güney Afrika’dan Amsterdam’a uçan iki uçaktaki yolcularda 61 kişi pozitif çıktı ancak Omicron olup olmadığının analizinin devam ettiğini yine oradaki meslektaşlarımızdan öğrendik. İki uçuşla gelen 600 yolcunun ise testleri devam ediyor. Eğer aşıdan ve testten kaçabilen bir varyant ile karşı karşıya isek, bu varyantı belki yakın gelecekte KOVİD 21 olarak adlandırabiliriz” dedi.

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Yorumlar

İsmet

Yalandan kim ölmüş... Deccal iş başında...
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Bu küresel son yalan olsun

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