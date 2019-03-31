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Son uçuşunu oğlu ile yaptı

Türk Hava Yolları filosunda Airbus 321 pilotu olan kaptan pilot Asım Altın (63), emekli oldu.

31 Mart 2019 Pazar 14:14
Son uçuşunu oğlu ile yaptı

Türk Hava Yolları filosunda Airbus 321 pilotu olan kaptan pilot Asım Altın (63), emekli oldu. Diyarbakır-İstanbul seferi ile son uçuşunu yapan Kaptan Pilot Asım Altın, taşıdığı brövesini, oğluna taktı.


Farklı hava yollarında toplam 21 yıl pilotluk yapan Altın, son 10 yıldır da THY için uçtu. 25 bin uçuş saatini deviren Asım Altın, öğretmen pilot olarak görev yaptığı 16 yıl boyunca Airbus-330 ve Boeing-777 filolarında görev yapan yaklaşık bin pilot yetiştirdi.


Özel izin alınarak oğlu ile uçtu


Kaptan pilot Asım Altın, dün gerçekleşen TK-2603 Diyarbakır- İstanbul seferiyle uçuş hayatına son noktayı koydu. Kaptan Altın’a son uçuşunda THY’den alınan özel izinle yardımcı pilot olarak görev yapan oğlu Emre Altın eşlik etti. Meslekte 46 yılın ardından son uçuşunu yapan Altın, özel ve duygusal anlar yaşadı. Altın, yaptığı anonsla veda uçuşunu gerçekleştirdiğini yolculara bildirdi ve kendisi için bu özel anlara ortak olan yolculara teşekkür etti. Kabindebulunan yolcular isekaptanlarının heyecanına alkışlarla karşılık verdi.


Atatürk Havalimanı kapanırken bende kendimi kapattım


Uçuşun ardından Atatürk Havalimanı’nda Asım Altın’ı, ekip arkadaşları, ailesi ve meslektaşları çiçeklerle karşıladı. Burada basın mensuplarına konuşan Altın, "25 yıl Türk Hava Kuvvetleri’nde, 21 yıl da sivil havacılıktagörev yaptım.Çok güzel hizmetlerimiz oldu. İyi ve güzel günlerimiz geçti. Atatürk Havalimanı’nı kapatırken ben de kendi uçuşlarımı kapatmayı, yani emekli olmayı düşündüm. İnşallah bundan sonraki dönemde arkadaşlarımız İstanbul Havalimanı’ndan kazasız, belasız mutlu şekilde uçarlar" diye konuştu.


Son uçuşunu oğlu Emre ile yapmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Asım Altın, "Bugün son uçuşumu oğlum Emre ile beraber yaptım. Çok mutlu oldum. Diyarbakır’daki ekip bizi düşünmüş, orada bizi çiçeklerle pastalarla karşıladılar. Artık bayrağı Emre’ye teslim ederek ayrılıyorum" dedi.


Uçuş sırasında oğlu ile arasında geçen ilginç bir diyalogu da paylaşan Altın, şunları söyledi:


"Yolda gelirken oğlum, ’baba çok erken emekli oluyorsun, ne yapacaksın? sen sıkılırsın bu işe devam et’ dedi. Kendisine, ’hayır devam etmeyeceğim’ dedim. Atatürk Havalimanı’nda hem ailemle hem şirketimle çok güzel günler geçirdim. Uçuşlarla ilgili hep mutlu anılarım oldu. Böyle çok mutluyum ve artık burada noktalıyorum."


Brovesini oğluna taktı


Altın, daha sonra "Bayrağı oğluma devrediyorum" diyerek, yıllarca yakasında taşıdığı brövesini, oğluna taktı. Babasının son uçuşunda yardımcı pilot olan Emre Altın ise kendisi için çok büyük bir sürpriz olduğunu, büyük mutluluk ve gurur yaşadığını söyledi. Evli ve 2 çocuk babası Asım Altın son uçuşu nedeniyle kendisini karşılayanlara tatlı ikram etti.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 14:14
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