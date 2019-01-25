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"Son terörist temizleninceye kadar mücadele devam edecek"

Bitlis kırsalında PKK'lı teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, kar kış demeden soğuk havada fedakarca vatan savunması yapıyor- Vali ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay:- "İnşallah bütün memleket topraklarından son terörist temizleninceye kadar arkadaşlarımızın mücadelesi ve bizim de desteklerimiz devam edecek"

25 Ocak 2019 Cuma 10:01
"Son terörist temizleninceye kadar mücadele devam edecek"

BİTLİS (AA) - Bitlis kırsalında terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan güvenlik güçleri, kar kış demeden soğuk havada fedakarca vatan savunması yapıyor.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, dondurucu soğukta karlı dağlarda PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Terör örgütüne karşı başarıyla mücadele eden Mehmetçik, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kırsal alanlarda arama tarama faaliyeti yürütüyor. Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen geniş çaplı operasyonda Çobansuyu köyü mevkisinde kurdukları çadırlarda konuşlanan kahraman Mehmetçik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sağladığı imkanlarla teröristlere göz açtırmıyor.

Helikopterle Çobansuyu köyüne giden Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, burada terörle mücadele eden güvenlik güçlerine moral ziyaretinde bulundu. Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Nihat Pullu'dan operasyon hakkında bilgi alan Çağatay, ardından Mehmetçik ile tokalaştı.

- "Terör örgütü buralarda yaşayamaz"

Vali Çağatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sehi bölgesinde, Valiliğin sorumluluğunda ve Jandarma Bölge Komutanlığının koordinesinde, çok ciddi bir operasyon yürütüldüğünü söyledi.

Operasyona Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı personeli ile güvenlik korucularının katıldığını anlatan Çağatay, şöyle konuştu:

"Bölücü terör örgütü mensuplarına ve onların sığınaklarına karşı çalışmalar devam ediyor. Arkadaşlarımız araziye hakim. Şimdiye kadar ciddi anlamda malzeme ele geçirdiler. Buralar bölücü terör örgütünün yaşayamayacağı alanlar. İnşallah bütün memleket topraklarından son terörist temizleninceye kadar arkadaşlarımızın mücadelesi ve bizim de desteklerimiz devam edecek. Jandarma Bölge Komutanlığımızın tüm personeline, korucularımıza ve jandarmamıza Allah'tan yardım ve sağlık diliyorum. İnşallah bölgemizin huzuru zirveye ulaşacaktır."

Ardından Vali Çağatay, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Yalçınkaya ile helikopterle operasyon alanını havadan inceledi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 10:01
  1. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay
  2. Mehmetçik
  3. moral
  4. operasyon
  5. Sehi Ormanları bölgesi
  6. ziyaret

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