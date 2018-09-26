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Son tarih 15 Ekim… Soçi’de direniyorlar

İdlib’deki terörist gruplar, silahsızlandırma bölgesi oluşturulması konusunda Soçi’de varılan mutabakatı riske sokuyor. 4 gruptan Hurras Ed Din, anlaşmayı tanımayacağını açıkladı. En büyük gruplardan HTŞ ise pazarlık peşinde...

26 Eylül 2018 Çarşamba 06:30
Son tarih 15 Ekim… Soçi’de direniyorlar

Suriye’de El Nusra Cephesi’nin El Kaide’den ayrılmasından sonra kurulan radikal muhalifler arasında yer alan Hurras Ed Din (Dinin Muhafızları) adlı grup, Türkiye ile Rusya’nın Soçi’deki zirvede yaptıkları İdlib anlaşmasını tanımayacaklarını açıkladı. El Kaide çizgisindeki küçük grupların bir araya gelmesiyle kurulan Hurras Ed Din, İdlib’in güney doğu kırsalında faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 2 binkişilik silahlı militanı olduğu tahmin edilen grup, rejim unsurlarına karşı savaşıyor.

Son tarih 15 Ekim

Gazete Vatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre; İdlib’in yüzde 60’ını kontrol eden El Nusra Cephesi’nin kolu Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) ve Cisr eş Şuğur çevresinde bulunan Türkistan İslam Partisi’nden (TİP) resmi bir açıklama gelmedi. Ancak komutanları bireysel olarak Soçi anlaşmasını tanımayacaklarını açıklıyor. HTŞ’nin Mısırlı komutanı Ebulyakathan el Mısri, önceki gün İdlib’de çatışmalara devam edileceği ve silahsızlandırılmış bölgeyi tanımadıklarını söylemişti. Ancak HTŞ hâlâ anlaşmaya ilişkin resmi tavrını açıklamadı. Uzmanlar HTŞ’nin bu muğlak tavrının kategorik bir ret yerine pazarlık kapısı aralamaya yönelik refleks olarak değerlendiriyor. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmaya göre, İdlib’de 15-20 kilometre derinliğindeki tampon bölgelerdeki silahlı örgütlerin 15 Ekim’e kadar ağır silahlarını teslim etmesi gerekiyor.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 06:30
  1. idlib
  2. terör
  3. soçi
  4. terörist

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