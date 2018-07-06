Son sözü yürekleri dağladı! Küçük Ömer'e son veda

Kaza, önceki gün saat 19.00 sıralarında Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi Mister Hadi Sokak'ta meydana geldi. C.B. yönetimindeki 43 BC 5230 plakalı yolcu minibüsü, yolcu indiren taksinin önünden yola çıktığı belirtilen Ömer Faruk Odabaşı'na çarptı. Kazada, Ömer Faruk'u altında sürükleyen minibüsün sürücüsü C.B., çevredekilerin uyarısıyla durdu. Bilinci açık olan çocuğa ilk müdahaleyi, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptı. Ömer Faruk Odabaşı, bu sırada, başında gözyaşı döken annesini, "Bir şeyim yok, ağlama" diyerek teselli etmeye çalıştı.

Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Faruk Odabaşı, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. İç kanama nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen Ömer Faruk'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, kazanın ardından minübüs sürücüsü C.B.'yi gözaltına aldı.

TATİLE GİTMİŞLER

Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan Ömer Faruk Odabaşı'nın, okulların tatil olmasıyla birlikte annesi Nurgül ve kardeşi Tarık Buğra (10) ile Bodrum'da bir otelde restoran bar müdürü olarak çalışan babası Murat Odabaşı'nın yanına tatile gittikleri ortaya çıktı.

SAMSUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınan küçük Ömer Faruk'un cenazesi, uçakla meleketi Samsun'a getirildi. Ömer Faruk Odabaşı için bugün Terme ilçesinde tören düzenlendi. Sakarlı Gökçeağaç Mahallesindeki Sahil Yolu Caminde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ömer Faruk Odabaşı'nın cenazesi, Çaybaşı Kozluk Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yakınları ve çok sayıda vatandaş katılırken, babası Murat Odabaşı'nın ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü.