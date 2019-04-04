0553 313 94 23

Son sözleri: "Vatan sağolsun"

Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde 4 Nisan 1953’te İsveç bayraklı ’Naboland’ adlı gemiyle çarpışarak batan Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci anıldı.

04 Nisan 2019 Perşembe 12:20
Son sözleri: "Vatan sağolsun"

Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde 4 Nisan 1953’te İsveç bayraklı ’Naboland’ adlı gemiyle çarpışarak batan Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci anıldı.


Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde 4 Nisan 1953’te İsveç bayraklı Naboland adlı gemiyle çarpışarak batan Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci anıldı. Hem karada hem denizde gerçekleştirilen törenlerde duygu dolu anlar yaşandı.


Dumlupınar şehitleri için ilk tören Nara Barbaros Şehitliği’nde düzenlendi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Dumlupınar faciasında şehit olan bazı askerlerin yakınları ile askeri personel şehitliği ziyaret edip, karanfil bıraktı.


Buradaki törenin ardından Vali Orhan Tavlı ve Tuğamiral Levent Kerim Uça, ’TCG 1.İnönü’ denizaltısına binerek 66 yıl önce ’TCG Dumlupınar’ın battığı noktaya çelenk bıraktı.


Davetliler ise töreni ’TCG Karabiga’ gemisinden izledi. Gemide bulunan şehit askerlerin yakınları duygu dolu anlar yaşadı.


Dumlupınar Denizaltısında şehit olan Er Ahmet Günal’ın oğlu Mustafa Günal, “Babam 1953 yılında 3 Nisan’ı 4 Nisan’a bağlayan gece Dumlupınar Denizaltısında kalmıştır ve şehit olmuştur. Ben 3 yaşındaydım. Tabi ki büyük bir onur, gurur var. Bu memleket için onlar gereğini yaptılar. Bizde üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz ve yapmaya uğraşıyoruz” dedi.


Törenin ardından Nara Kalesi’nde bir sunum yapıldı, ardından dabando konseriyle tören son buldu.


Son diyalog


TCG Dumlupınar, 1953 yılında, 3 Nisan’ı 4 Nisan’a bağlayan gece su üstünden seyrederken, saat 02.10 sularında Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarında ’Naboland’ adlı bir İsveç yük gemisiyle çarpıştı. Naboland, baş torpido dairesinin sancak tarafından Dumlupınar’a çarpmıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Dumlupınar’ın güvertesinde bulunan 8 kişi denize düştü. 8 kişiden 2’si pervaneye takılarak, biri boğularak yaşamını yitirdi. Olay yerine ilk olarak gümrük motoru geldi. Sağ kalan 5 kişi, gümrük motoru tarafından Çanakkale’ye götürülerek hastaneye yatırıldı. Denizaltı öylesine hızlı batmıştı ki geminin içindeki 81 kişiden yalnızca 22’si kıç torpido dairesine sığınabildi. Burada mahsur kalan 22 kişi battı şamandırasını su yüzüne fırlattılar. Güneşin doğmasıyla birlikte civarda dolaşan balıkçı tekneleri tarafından şamandıra görüldü. Gümrük motoru derhal şamandıranın yanına geldi. Gümrük motorunun ikinci çarkçısı Selim Yoludüz, şamandıradaki ahizeyi kaldırarak ve ‘Alo’ diyerek cevap bekledi. Denizaltıdan cevap veren Astsubay Selami Özben; elektriğin kesik olduğunu, geminin sancak tarafına 15 derece yatık olduğunu, kıç torpido dairesinde 22 kişi olduklarını bildirdi. Selim Yoludüz, Kurtaran gemisinin geleceğini söyledi. Daha sonra ise Üsteğmen Suat Tezcan, aynı telefon vasıtasıyla Astsubay Selami ile irtibat kurdu. Üsteğmen Suat Tezcan ile Astsubay Selami arasında şu konuşma geçti:


"Alo... Aşağıdan... Alo... Dumlu..."


"Evet Dumlu..."


"Ben Üsteğmen Suat..."


"Evet efendim, ben Selami..."


"Selami nasılsınız? Biz geldik, şimdi bana durumu anlat."


"Efendim dizellerden yara aldık, manevra dairesinde yangın çıktı. Bataryayı sıfıra alarak kıç torpido dairesine geçtik. Şimdi manevra dairesi suyla dolu..."


"Kaç kişisiniz orada?"


"Diğer dairelerle irtibatınız var mı?"


"Yarım saat evvel kıç batarya dairesi ile konuştum, şimdi cevap vermiyorlar."


"Merak etmeyin, Kurtaran geldi, biz buradayız."


"Efendim manometre 267 kadem gösteriyor, doğru mu?"


"Selami, Kurtaran geldi. Şimdi kurtarma işlemine başlanıyor. Ben biraz sonra yine gelirim."


"Peki efendim..."


Üsteğmen Suat bu konuşmayı rapor ettikten sonra, yeniden telefon başına gelerek aşağıdakilere moral vermek istedi:


"Alo Selami."


"Evet Dumlu."


"Selami nasılsınız?"


"Efendim hava biraz fenalaştı."


"Moralinizi bozmayın. O hava size daha iki gün yeter. Sen çocukları yatır. Sigara içmeyin."


"Yok efendim hepsi yatıyor. Sigara da içmiyoruz. Işık da yok, karanlıktayız."


"İhtiyaç lambalarını kullanmayın, lazım olacak."


"Kullanmıyoruz, zaten birinin ışığı çok zayıfladı."


Bu konuşmanın ardından, Astsubay Selami, kurtarılma ümitlerinin olmadığını anladı. Denizaltından duyulan son cümle ise Astsubay Selami’nin “Vatan sağolsun” sözleri oldu.


Bir süre sonra denizaltıyla tekrar irtibat kurulmak istense de, Üsteğmen Suat seslenişlerine cevap alamadı. Aşağıdan sadece bir takım gürültüler ve inilti sesleri duyuldu. Çalışmalar esnasında, şamandıranın telefon kablosu kopunca, denizaltıdan bir daha haber alınamadı.


Denizaltıdan sadece çarpışma anında köprü üstünde bulunan Yüzbaşı Sabri Çelebioğlu, Üsteğmen Kemal Ünver, Üsteğmen Haşan Yumuk, Astsubay Başçavuş Hüseyin İnkaya, Astsubay Başçavuş Hüseyin Akış kurtulmuş, içlerinde Komodor Kurmay Albay Hakkı Burak’ın da bulunduğu 7 subay, 35 astsubay, 39 er şehit olmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 12:20
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis teyakkuzda! 24 saat onları arıyor
    1. Polis teyakkuzda! 24 saat onları arıyor
    2. Sandıklı’da üç muhtarlık kur’a ile..
    3. "Seriye devam edip, ilk ikiye gireceğiz"
    4. Şehirlerarası otobüste yolcunun..
    5. 1919 kişi aynı anda kitap okudu
    6. Çankaya'da kadın muhtar sayısı 48'e..
    7. Beyazgül ve Yıldız’dan Akçakale’ye..
    8. Onbinlerce seveni Başbuğu kabri..
    9. Komünist Başkan Maçoğlu’nun mazbatası..
    10. CHP Giresun’da itiraz etti AK..
    11. Gaziantep’ten ilk çeyrekte ihracat..
    12. Gribin tetiklediği sendromla felç..
    13. Sağlık Merkezi bahçesine 205 fidan..
    14. Alevlerin arasından 3 kişiyi kurtardı
    15. Datome milli takımla madalya istiyor
    16. A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2..
    17. TSK, Afrin Dağlarında terörist arıyor
    18. Menenjitin en tehlikeli türüne karşı..
    19. Esed rejiminden saldırı: Çok sayıda..
    20. Muğla’da ’Tarladan Tatlar’ turizmin..
    21. Mart ayı ihracat rakamları açıklandı
    22. Denizli’de ki araç sayısı 406 bin 88’e..
    23. Nisan ayında karla mücadele
    24. Şehir hastanesine doktor takviyesi
    25. ‘Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek’..
    26. Tekirdağ’da bavul bavul uyuşturucu ele..
    27. FETÖ'nün "Mardin mahrem imamı"na 16..
    28. Dünyanın ve İran'ın en eski gazete..
    29. Batan kıymıkla görme kaybı yaşamıştı,..
    30. POMEM 24. Dönem polis başvuruları 500..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İmamoğlu resmen şov yaptı!
    İmamoğlu resmen şov yaptı!

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi