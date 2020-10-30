Son sözleri ‘ölmek istemiyorum’ oluyor!

"Hastalar 'Hocam ben boğuluyorum, nefes alamıyorum. Ölmek üzereyim, bana müdahale edin, ölmek istemiyorum, beni kurtarın' veya 'Bakmak zorunda olduğum çocuklarım var, annem var...' diyorlar. Ama belki saatler içerisinde belki günler içerisinde hayatlarını kaybediyorlar. Bu hastalar solunum sıkıntısı, hava açlığı yaşarken bilinçleri açık ve inanın çok üzücü bir durum bizim için. Hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak çok yorucu böyle anlara tanıklık etmek. Herkesten maske, mesafeli ve hijyen tedbirlerine uymalarını istiyoruz. Yoksa aynı şeyler ya kendileri ya da sevdiklerinin de başına gelebilir.”