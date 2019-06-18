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Son sinyalin uçurumdan geldiğini öğrenen baba adeta yıkıldı

Antalya’da sivil havacılık okuyan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız’dan 1 aydır haber alınamıyor.

18 Haziran 2019 Salı 10:41
Son sinyalin uçurumdan geldiğini öğrenen baba adeta yıkıldı

Antalya’da sivil havacılık okuyan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız’dan 1 aydır haber alınamıyor. Adana’dan oğlunu bulmak için Antalya’ya gelen gözü yaşlı baba İhsan Yıldız, sokak sokak gezdiği her yere oğlunun fotoğrafını kayıp ilanı olarak asıyor. Polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından her yerde aranan Eyyüphan’ın cep telefonundan en son kanyonların bulunduğu uçurum bir bölgede sinyalin kesildiği bilgisine ulaşan babanın endişesi ise gün geçtikçe katlanmaya başladı.


Adana’da yaşayanİhsan ve Hatice Yıldız’ın 3 çocuğundan en büyüğü 20 yaşındaki Eyyüphan Yıldız, 2 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okul’unda Sivil Havacılık İşletme Bölümü’nü kazandı. Antalya’ya yerleşen Yıldız, Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi’ndeki bir öğrenci evinde yaşamaya, üniversitede de eğitimine başladı. En son 19 Mayıs tarihinde kaldığı evden çıkan Yıldız’a, o günden bugüne ailesi ve arkadaşları ulaşamayınca polise kayıp ilanı verildi. Oğluyla en son 18 Mayıs’ta telefonla konuşan baba İhsan Yıldız ise soluğu Antalya’da alıp onu aramaya başladı. Polisin her yerde aradığı genç adam için, okul arkadaşları da sosyal medya üzerinden kayıp ilanı vererek onun izine ulaşmaya çalışıyor.



24 gündür oğlunun kıyafetleriyle dolaşıyor


Yaklaşık 24 gündür Antalya’da bulunan İhsan Yıldız, oğlunun arkadaşlarıyla birlikte kaldığı öğrenci evine girerek, onun kıyafetlerini giydi. Bir aydır haber alamadığı oğlunu sokak sokak aramaya koyulan Yıldız, bir yandan da oğlunun fotoğrafını bastırdığı kayıp ilanını, gezdiği yerlerdeki iş yerlerine, elektrik direği ve panolarına yapıştırıyor.



“Her şeyini buluyoruz, oğlumu bulamıyoruz”


Son olarak oğlunun 20 Mayıs tarihinde halk otobüsüne binerek Antalya-Korkuteli yolu bölgesine yakın kanyonların yer aldığı Güver Uçurumu olarak adlandırılan bölgeye gittiğinin bilgisine ulaşan çaresiz babanın endişesi daha çok katlandı. Bölgede polis ve jandarmanın arama çalışmaları yaptığını kaydeden Yıldız, “En son Güver Uçurumu olan bölgede kanyonlar var, oraya gitmiş. 3-4 kez orada drone uçuruldu, köpeklerle gezildi ancak bulunamadı. Telefonla irtibat kesildikten sonra otobüsle öğrenci kimliğiyle yolculuk yapmış. İndiği çıktığı yer kamerada var. O günden sonrası haber alamıyoruz.20’sinden sonra haber alan varsa, bana yardımcı olun. Hayatından endişelenmeye başladım. Benimle en son telefonla irtibatın kesildiği yeri bulduk. Bir tane orman resmi atmıştı, onun yerini de bulduk. Her şeyi buluyoruz, oğlumuzu bulamıyoruz. Oğlum kaybolursa ben de kaybolurum” dedi.



“Tüm Çukurova ağlıyor”


Oğlunun bir aydır bulunamaması üzerine onun fotoğrafını sokak sokak astığını belirten Yıldız, tüm yakınlarının olayın üzüntüsü içerisinde olduğunu dile getirdi. Yıldız, “Tüm Çukurova ağlıyor. Benim akrabalarım, arkadaşlarım ağlıyor. Oğlum beni ağlatıyor, biz onları” ifadelerini kullandı.



“Baba ben yaşıyorum’ desin, başka bir şey istemem”


Oğluna da seslenen Yıldız, “Görünmesine gerek yok, sadece mesaj çeksin, ‘Baba ben yaşıyorum’ desin başka bir şey istemem. İster İtalya, ister Fransa’da olsun, yaşadığını söylesin yeter. Parasını da çekmemiş bankadan. Hiçbir banka kartıyla işlem yapmamış. Bunlar canımı acıtan şeyler” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:41
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