’Son Şafak Son Dua Çanakkale’ gösterisi 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Programı kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından düzenlenen ’Son Şafak Son Dua Çanakkale’ gösterisi büyük beğeni topladı.

18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Programı kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından düzenlenen ’Son Şafak Son Dua Çanakkale’ gösterisi büyük beğeni topladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı öğrencileri tarafından uzun süredir hazırlanılan Son Şafak Son Dua Çanakkale gösterisi, izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Vali Osman Kaymak’ın da izlediği oyun bitiminde uzun süre ayakta alkışlandı.



Gözyaşları ve alkış

18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Programı kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesinden kültürün de canlandırıldığı tiyatral danslı gösteri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Salonu tıklım tıklım dolduran Samsunlular gösteri boyunca gözyaşlarına hakim olamazken oyun sonunda sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.

Geçtiğimiz yıllarda Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde kapalı gişe oynanan gösteri bir kere daha tamamen dolu salonda gerçekleştirildi. Gösteriye saatler öncesinden gelen sanatseverler, yer kapmak için adeta birbirleri ile yarıştı.



Vali Kaymak’tan çiçek

Vali Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş’ın da izlediği gösterinin yönetmenliğini Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Sanat Yönetmeni İzzet Kol yaptı. Vali Kaymak, Komutan Üstün ve Daire Başkanı Çamaş, gösteri sonrasında Sanat Yönetmeni Kol’un yanı sıra emeği geçen öğretim elemanlarına çiçek sundu ve oyuncuları kutladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.